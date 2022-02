Policial militar é internado em estado grave após ser baleado na cabeça, em Parauapebas

Um policial militar de Parauapebas, identificado como soldado Dos Santos, foi baleado na manhã desta quarta-feira (2), no bairro Cidade Jardim, no município do sudeste paraense. Ele foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), onde permanece internado em estado gravíssimo, com um tiro na cabeça. As polícias Civil e Militar estão realizando diligências na área onde ocorreu o atentado, em busca dos autores do crime, que ainda não foram identificados.

O crime aconteceu por volta das 8h20, e ainda não há muitos detalhes sobre como o soldado foi baleado. O Secretário de Segurança Pública de Parauapebas, Denis Gabriel Assunção, confirmou à reportagem que todas as forças de segurança foram mobilizadas para encontrar os suspeitos.

“Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Militar (PM) e Centro de Controle de Operações (CCO) já estão realizando as diligências em busca dos criminosos. E também está vindo mais reforço de Marabá, para que a gente possa garantir mais segurança nessa busca. O estado de saúde do policial é gravíssimo”, disse o secretário.

Fonte: O Liberal