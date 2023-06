Policial militar é morto na troca de tiros com piratas em porto de Cametá

Dois bandidos foram atingidos e mortos na hora depois que trocarem tiros com a Polícia Militar num porto no município de Cametá, no Baixo-Tocantins, nordeste do Pará, na tarde desta terça-feira, 20. A PM reagiu e derrubou dois marginais, mas o resto do grupo, incluindo uma mulher, fugiu em uma rabeta pelo rio Tocantins.

As primeiras informações dão conta de que os bandidos tentavam assaltar uma embarcação que chegava no pequeno porto, fato que chamou a atenção de uma guarnição da Polícia Militar que estava de ronda na área. Os policiais correram para brecar a ação dos piratas e foram recebidos a bala, ocasião em que o soldado Américo foi morto com um tiro na cabeça.

Desta forma, os policiais abriram fogo. Dois bandidos foram atingidos na hora e os demais saíram em fuga a bordo de uma rabeta.

De acordo com as informações da Polícia, o homem que pilotava a rabeta também chegou a ser atingido, mas não se sabe se vai resistir. Os outros dois marginais ficaram estendidos no porto até a chegada da perícia técnica, da Polícia Científica, para o levantamento de local e remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Abaetetuba.

A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ segue atualizando as informações.

Imagens: Reprodução/Jorge Nascimento/Ronabar