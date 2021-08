Policial militar e três vigilantes são baleados durante a madrugada em Marituba

Um policial militar e três vigilantes foram baleados na madrugada desta terça-feira, 17, em Marituba. Segundo informações, as vítimas identificadas são Gleidson Ferreira, Shermann staford, Michel Jackson da Silva e Laércio da Silva, todas foram encaminhadas para o Hospital Metropolitano e não correm risco de morte.

Os agentes teriam sido abordados em uma via pública, no conjunto Nova Marituba, na Avenida Central por dois homens em um carro prata e sido atingidos com vários disparos, que atingiram os agentes. A Polícia Militar informou que medidas estão sendo tomadas para identificar e prender os autores do crime.

A PM pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos autores dos crimes seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar.