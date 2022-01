Policial militar se enforca na Praia do Cajueiro, em Alter do Chão

Um homem que foi identificado na tarde deste domingo, 23, como Olenilson Silva Teixeira, da Polícia Militar do Pará, tirou a própria vida na Praia do Cajueiro, em Alter do Chão, município de Santarém, no Oeste do Pará, região do Baixo-Amazonas. As causas do suicídio são desconhecidas.



No local da ocorrência foram encontrados, além do corpo e identidade, também o veículo de propriedade do policial, cujo corpo foi periciado, foi feito levantamento de local e a posterior remoção para exames de necropsia na unidade local do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Santarém.

Segundo a polícia de Santarém, será aberto um inquérito policial com fulcro de investigar o que teria levado o policial a cometer o ato, pendurando-se numa corda em uma árvore na praia.

Imagens: Reprodução/Redes Sociais