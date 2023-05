Policial morto pelo colega no Ceará deixa 3 filhos e pais idosos

O escrivão Francisco dos Santos Pereira, uma das vítimas de um policial que matou quatro colegas de trabalho na madrugada deste domingo (14) em Camocim, no Ceará, deixa três filhos e pais idosos. A informação foi dada ao portal G1 pela prima do policial, Mariana Almeida. Um dos filhos do policial ainda nem completou um ano de idade.

– A sensação que ficamos é de impunidade, injustiça. Foi muito cruel – disse a prima de Francisco.

Nascido em Fortaleza, Pereira foi morar em Camocim logo passou para o concurso de escrivão na cidade. A prima do policial disse que ele amava a profissão e que “era uma pessoa muito honesta”. Mariana relatou também que a mãe de Francisco sentia muito receio da profissão do filho, principalmente pelos perigos de trabalhar na polícia.

– Ele estava se preparando para tentar um concurso para delegado. Era uma pessoa que sempre queria mais da profissão. E um colega de trabalho fazer isso, ficamos pensando em quem confiar – completou a prima do escrivão.

SOBRE O CASO

Um policial civil, identificado apenas como Dourado, matou quatro colegas de trabalho na madrugada deste domingo (14) em Camocim, no Ceará, cidade que fica a cerca de 350 quilômetros da capital Fortaleza. O secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Camocim, Cleumir dos Santos, confirmou o ocorrido.

O policial estaria de folga e, depois de atirar nos colegas, teria fugido em um carro da polícia. No entanto, algum tempo depois do crime, ele abandonou o veículo e se entregou no quartel da Polícia Militar da cidade. As vítimas do ataque foram três escrivães e um outro inspetor da Polícia Civil.

Das quatro vítimas, três foram mortas dentro da delegacia e uma do lado de fora. O crime aconteceu na Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim. Ainda não há informações sobre a motivação dos homicídios. Segundo o secretário de Segurança, o policial que efetuou os disparos segue preso, mas ainda não foi ouvido.

Em nota, a Polícia Civil lamentou o ocorrido e disse que o local está isolado e que passa por perícia. A corporação ainda informou que as vítimas foram identificadas como sendo os escrivães Antônio Claudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/GloboNews