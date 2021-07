Policial penal é baleado ao sair de casa no bairro do Tapanã

Um policial penal foi baleado na manhã desta segunda-feira, 12, enquanto saia de casa no bairro do Tapanã, em Belém. O agente identificado como Arilson Wand Furtadi da Silva, foi atingido com três disparos de arma de fogo, dois teriam atingido o braço e outro abaixo do peito.

Segundo informações preliminares, o policial penal atuava na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI). E foi vítima de uma emboscada, no momento em que saía para trabalhar. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o homem aparece consciente em um veículo onde, estava sendo levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua.

O agente chegou consciente ao hospital e está neste momento em atendimento e o estado de saúde dele é estável.

