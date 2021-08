Policial penal é encontrado morto em quarto de motel em Santarém

Um policial penal foi encontrado morto na tarde da última segunda-feira, 9, no quarto de um motel, na Avenida Curuá-Una, bairro Urumari, em Santarém.

A vítima, Darlison Richard da Costa Silva, que era policial da Secretaria Estadual de Agentes Prisionais (Seap), já estava morto quando as polícias Civil e Militar chegaram ao motel.

De acordo com informações de funcionários do motel, o servidor estaria trancado no quarto por algumas horas, então começaram a suspeitar de que algo estranho teria acontecido. Quando um funcionário foi ao local, encontrou o policial caído no chão e resolveu chamar socorro.

As condições que levaram à morte dele ainda são um mistério, mas já se sabe que o policial sofria de depressão, estando ausente do trabalho havia uma semana. As policias, além de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local.

Foi aberto inquérito para apurar o caso.

Fonte: Roma News