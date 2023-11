Policial penal mata ex-namorada, um PM e morre em confronto com a polícia em Tucuruí

Um crime de duplo assassinato, na madrugada de ontem, sábado, 04, chocou a população da cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará. Um casal foi assassinado a tiros dentro de uma casa de shows da cidade.

As vítimas foram identificadas como Ketolly Rocha e o policial militar Eduardo Costa dos Santos. O policial penal foi identificado como Jonathan Brandão de Oliveira.

Segundo a polícia, Jonathan seria ex-namorado de Ketolly e não aceitava o fim do relacionamento. Ele teria chegado na casa de shows e efetuado os disparos contra o casal, que morreu na hora.

Após cometer o crime, ele fugiu e foi perseguido por uma guarnição da Polícia Militar, houve confronto e Jonathan acabou mortalmente ferido. Ainda foi socorrido, mas pouco restava a fazer.

Um inquérito policial foi aberto para apurar a situação, mas tudo corre para um caso passional. Na Seccional Urbana de Tucuruí foi lavrado o ato de resisência à prisão, da parte de Jonathan, cuja arma foi apreendida. Os três corpos foram removidos, por solicitação da Seccional de Tucuruí, para o Instituto Médico Legal, órgão do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves na cidade.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais