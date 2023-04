Policial se entrega após matar vizinho em briga de condomínio

Um soldado da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) se entregou na noite desta segunda-feira (17) em uma delegacia de Vitória, no Espírito Santo, horas depois de matar um vizinho com um tiro em um condomínio na capital capixaba. O fato aconteceu na madrugada desta segunda.

Em sua versão, o policial relatou que estava bebendo com amigos quando a vítima teria o atacado e tentado desarmá-lo. Entretanto, a síndica do condomínio, Mônica Bicalho, desmentiu o soldado e disse que a vítima não reagiu, nem tentou desarmar o PM.

– Não houve agressão nenhuma. Em momento algum a vítima reagiu, pelo contrário, a vítima entrou com o braço pra trás, conversou numa boa e a pessoa que matou ainda deu uma coronhada na cabeça dela. Guilherme simplesmente pediu: “Gente eu preciso dormir, são três horas da manhã” e ele simplesmente sacou a arma – contou Bicalho.

De acordo com o boletim da PM, os agentes foram acionados por volta de 3h pela síndica do condomínio onde o fato aconteceu. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Lucas Torrezani, de 28 anos, com uma pistola .40 nas mãos, e a vítima, identificada como Guilherme Rocha, de 37 anos, caída no chão. O tiro atingiu o ombro esquerdo da vítima e atravessou o peito do homem.

O registro da Polícia Militar apontou também que o copo do soldado ainda estava com bebida alcoólica quando os agentes chegaram e que o militar apresentava “odor etílico ao falar”. Moradores informaram que cinco ocorrências internas já haviam sido registradas no condomínio em razão de desentendimentos entre Guilherme e Lucas.

Os residentes do local também contaram que antes da briga havia som alto e que esse seria o motivo da desavença entre os dois. O caso foi registrado como homicídio pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) de Vitória. A arma de Lucas foi recolhida pela Polícia Civil.

Após se entregar na delegacia, o soldado foi levado para o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, onde, de acordo com uma decisão da Justiça, deve cumprir uma prisão temporária cujo prazo inicial é de 30 dias.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Google Maps