Policiamento diversificado com apoio de búfalos é destaque no Marajó Oriental

Tal como em outras regiões do Pará, o município de Soure também tem policiamento com a utilização de motos, viaturas e embarcações para dar suporte às ações ostensivas da Polícia Militar. Mas, também, nas áreas rural e urbana da “Pérola do Marajó”, como a cidade é chamada, há o “Patrulhamento em búfalos”, uma modalidade exclusiva de policiamento marajoara.

O Policiamento em búfalos é uma atração turística, na área urbana, e aproxima as pessoas da PM. Esta atuação também é essencial para o deslocamento nos campos alagados, que se tornam intrafegáveis em determinados períodos do ano, seja para passagem a pé, por motos ou por viaturas. Esses locais costumam não ter profundidade suficiente para a navegação por embarcações, mesmo que as menores.

Há mais de 30 anos o 8° Batalhão de Polícia Militar (8° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional XI, é responsável pelas estratégias de segurança pública nos municípios de Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, no Marajó Oriental. O Batalhão investe no manejo e doma do animal, preparando-o para colaborar na atividade Policial Militar.

O arquipélago do Marajó tem o maior rebanho bubalino do Brasi. São animais de grande porte, relativamente dóceis, rústicos, com muita força e tração nas patas, características que foram estrategicamente trabalhadas pela Polícia Militar, que tem mantido a tranquilidade de turistas e moradores locais e não registrou graves ocorrências, mesmo chegando ao final do período de veraneio e férias escolares.

Policiamento diversificado e ocorrência coibida

Além dos búfalos, a Unidade conta com suporte de motos e viaturas, para realizarem o patrulhamento rural e urbano e de embarcações – sendo estas, fundamentais para coibir tráfico de drogas, pirataria, ilícitos ambientais e outros crimes nos rios da região.

No último final de semana (22), a guarnição embarcada do 8° BPM prendeu dois homens, em flagrante, por crime ambiental no Rio Tartaruga, em Cachoeira do Arari. Os homens transportavam três jacarés da espécie Tinga e um filhote de capivara. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil local e os animais foram entregues à Secretaria de Meio Ambiente do município.

Fonte: Agência Pará/Foto: Soldado Moises Baia/Ascom PM