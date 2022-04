Policiamento fluvial no Marajó recebe mais uma lancha do Estado

O aparelhamento das forças de segurança que atuam no policiamento fluvial continua sendo reforçado pelo governo do Estado, que neste sábado (30), por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), entregou uma lancha de 60 HP de potência para o município de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó. Foi a 26ª entrega de embarcações para fortalecer a segurança nas regiões que dependem das vias fluviais.

O equipamento foi entregue pelo governador Helder Barbalho, durante agenda de trabalho na região. A importância da embarcação para o trabalho das forças de segurança nos rios e furos que circundam Ponta de Pedras foi ressaltada pelo governador.

“Que com essa lancha possamos estar cada vez mais próximos da população, e possamos coibir a pirataria, fazendo a segurança pública nos furos. Onde houver um pontapedrense, que a Segurança Pública possa chegar e proteger, garantindo paz e vida para nossa população”, disse o chefe do Executivo.

A lancha está equipada com sirene, radar, sonar, rádio, GPS, giroflex, coletes salva-vidas e kit de salvatagem náutico, e será usada nas ações policiais em furos e rios, contribuindo para o combate aos crimes fluviais.

O titular da Segup, Ualame Machado, enfatizou que o novo equipamento vai ampliar o alcance das ações na região. “Estamos entregando a 26ª embarcação na nossa gestão, agora para o município de Ponta de Pedras, que tem uma demanda muito grande na área fluvial. O município está recebendo essa lancha nova, com todos os equipamentos necessários para a navegação e para o policiamento na região”, frisou o secretário.

Texto: André Macedo – Ascom/Segup

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro