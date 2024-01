Polícias Civil e Militar prendem em flagrante envolvidos em arrombamentos e furtos em veículos

Uma ação integrada entre as polícias Civil e Militar do Pará, na manhã deste domingo (21), em Belém, resultou na prisão de três homens, em flagrante, membros de uma quadrilha que arrombava veículos e furtava objetos. A prisão ocorreu após um alerta enviado ao Centro Integrado de Operações (Ciop), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A organização criminosa agia quebrando os vidros dos carros e furtando os objetos, explicou o titular da Segup, Ualame Machado. “Nossas equipes já estavam atuando na investigação desses episódios, mediante os registros que vinham ocorrendo. Nessa manhã, após um alerta emitido via Ciop, conseguimos mobilizar viaturas da Polícia Militar que prenderam em flagrante os envolvidos desse grupo criminoso, que estavam quebrando vidros de carros por toda Belém e furtando objetos deixados dentro dos veículos. Mais uma vez conseguimos agir com celeridade, numa ação integrada entre as polícias Civil e Militar, com auxílio das câmeras do Ciop”, ressaltou o secretário.

Prisão – Durante as diligências, foi possível identificar o veículo, um Hyundai HB20, cor prata, que trafegava com os envolvidos nos furtos. Os policiais abordaram o veículo e prenderam três homens, que foram autuados em flagrante e conduzidos para a Seccional Urbana de São Brás. Com eles foram encontrados ainda objetos furtados de outros veículos.

“Mais uma ação que a segurança pública atua com precisão e celeridade, com objetivo de manter a ordem e paz social que nosso povo merece. Reforçamos que não deixaremos que grupos como esse atuem na nossa cidade impunes de seus atos. Hoje, realizamos mais essa prisão, e assim continuaremos com o nosso trabalho ostensivo e preventivo, para que todos possam ter a sensação de segurança e maior tranquilidade nas ruas de Belém”, garantiu Ualame Machado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação