Polícias civis do Pará e Amapá encontram líder quilombola desaparecido

Associação dos Negros e Quilombolas do Pacoval, em Alenquer, na região oeste estado. Edilton dos Santos Vilhena estava desaparecido desde o dia 29 de março e foi encontrado na quinta-feira (6), quando se deslocava para a Guiana Francesa.

No dia do desaparecimento, o líder comunitário havia saído com destino à cidade de Alenquer. O objetivo era fazer uma série de pagamentos aos membros da Associação.

A partir daí, uma força-tarefa foi montada para localizar o homem desaparecido. Recursos de inteligência e investigação policial foram utilizados para monitorar movimentações financeiras e registros de câmeras de agências bancárias.

As informações foram repassadas para a Polícia Civil do Amapá e Edilton foi encontrado na cidade de Oiapoque. Na delegacia local, o lider comunitário revelou que o objetivo era chegar à Guiana Francesa, para arrumar um emprego.

As informações coletadas pelos agentes do Amapá serão anexadas ao inquérito instaurado pela Polícia Civil do Pará para apurar o caso.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará