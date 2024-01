Polícias Civis do Pará e de Goiás prendem integrante de facção criminosa que estava foragido

Uma ação conjunta entre as Polícias Civis do Pará e Goiás prendeu um homem que atuava em uma organização criminosa no Pará e é acusado de cometer diversos crimes. O cumprimento do mandado de prisão foi possível após troca de informações entre as equipes da Superintendência Regional do Sudeste Paraense, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), da Delegacia de Homicídios e da Seccional Urbana de Marabá, com a Polícia Civil e Militar do Estado de Goiás, na última terça-feira (9), no município de Nerópolis (GO).

“A colaboração entre as polícias civis do Pará e Goiás resultou na prisão de um indivíduo vinculado a uma facção criminosa, destacando a importância da cooperação interestadual no combate ao crime organizado. Essa operação é o resultado do comprometimento em enfrentar ameaças transfronteiriças, protegendo nossas comunidades. Reforçaremos ainda mais essas parcerias para garantir que a justiça prevaleça e a segurança seja mantida em toda a região”, ressaltou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Participaram da operação a Agência Central de Inteligência e o Grupo Antissequestro de Goiás. O indiciado possui uma extensa ficha criminal e responde a oito processos, já condenado em quatro deles pelas práticas de roubo, porte ilegal de arma de fogo e crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Essa é uma prisão importante, tendo em vista a envergadura do investigado em uma facção criminosa atuante no Estado do Pará. Após os crimes, ele fugiu para Nerópolis, no Estado do Goiás, mas já foi capturado pela equipe”, relata Vinícius Cardoso, superintendente regional do sudeste do Pará.

Após condução à unidade policial, o preso se encontra detido à disposição do Poder Judiciário.



