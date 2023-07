Policias zombam de anão preso em SP: “Pega a escada”

Um homem com nanismo foi preso, nesta sexta-feira (28), pela Polícia Civil em Praia Grande, litoral Sul de São Paulo. Ele é acusado de liderar uma quadrilha especializada em roubar residências e estava foragido.

Durante a ação, os agentes fizeram piadas com a condição física de Rodrigo dos Santos Amaral, 25 anos, que é conhecido pelo apelido “Anão”.

Os policiais disseram frases como “a caminha vai ser longa” e “pega a escada”, mostrando que ele teria dificuldades físicas para percorrer o caminho do local da prisão até a viatura.

O preso pode ser chefe da quadrilha envolvida na morte do policial militar aposentado Ricardo Boide, 54 anos, que foi amarrado, espancado e torturado no começo do mês. O crime todo foi realizado na frente da família do militar.

