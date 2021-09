Policlínica do Hangar fechará às portas no dia 1º de outubro

A partir do dia 1º de outubro, a Policlínica montada no estacionamento do Hangar – Centro de Convenções, irá parar de funcionar. A partir desta data, quem precisar de atendimento por conta de suspeita da covid-19, poderá procurar a Unidade de Referência Especializada do Reduto (URES- Reduto). O último dia de funcionamento da unidade itinerante será dia 30 de setembro.

A mudança tem como justificativa a necessidade de liberação do estacionamento do Hangar juntamente com a desativação do Hospital de Campanha para que o Centro de Convenções e Feiras da Amazônia volte a sua função original.

A Policlínica Itinerante reiniciou suas atividades no estacionamento do Centro de Convenções em 31 outubro de 2020, tendo atendido, até o dia 20 de setembro de 2021, 45.169 pacientes.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, disse que a redução na procura por atendimento demonstra o quanto é importante a vacinação da população para o controle da pandemia de Covid-19. “Vamos continuar vacinando a nossa população e trabalhando a conscientização para que se mantenha as medidas preventivas como uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos”, afirmou.

ATENDIMENTOS

A Ures Reduto continuará disponibilizando os mesmos serviços oferecidos pela Policlínica Itinerante, ou seja, triagem pela equipe de enfermagem, com verificação de sinais vitais, pressão arterial, temperatura e nível de oxigenação; consultas médicas e dispensação de medicamentos conforme prescrição médica.

Segundo a diretora técnica da Sespa, Carla Figueiredo, é importante que a Sespa mantenha uma unidade com esses serviços porque o atendimento de casos leves e moderados evita o agravamento do quadro clínico e o aumento das internações hospitalares. “Na URES Reduto, a demanda continuará a ser espontânea, basta o paciente apresentar o documento de identidade com foto e o cartão SUS”, informou.

Ela ressaltou que caso o paciente esteja apresentando sinais e sintomas mais severos, como falta de ar, a orientação é que procure, imediatamente, atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e prontos-socorros.

Serviço: A Unidade da Pedreira fica na Av. Visconde de Souza Franco Nº 600 e funcionará de segunda à sexta-feira das 8h às 17h e aos sábados, das 8h às 13h.