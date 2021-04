Policlínica Itinerante atende casos de Covid-19 no nordeste do PA

Nos próximos dias, a Policlínica estará nos municípios de Barcarena, Igarapé-Açu, São Domingos do Capim e Abaetetuba.

A Policlínica Itinerante oferece serviços de saúde para a população de municípios do nordeste do Pará nas próximas semanas de abril. Os atendimentos são voltados a pessoas com sintomas leves e moderados de Covid-19.

O objetivo é levar cuidados médicos e assistenciais, além de medicamentos, para quem está com sintomas iniciais da doença. A população tem acesso a consultas médicas, exames laboratoriais e teste rápido para Covid-19, além de medicação prescrita pelos médicos.

Nos próximos dias, a Policlínica estará nos municípios de Barcarena, Igarapé-Açu, São Domingos do Capim e Abaetetuba. Os atendimentos, sem necessidade de encaminhamento, são oferecidos das 8 às 13 h, e contam com equipes formadas por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e pessoal administrativo.

Calendário

Abaetetuba: 19 e 20/04 – na Escola Municipal São Francisco Xavier, na Rua 15 de Agosto, nº 339, Centro. Das 8 às 13 h.

Igarapé-Açu: 20 e 21/04 – na Escola Cônego Calado, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, nº 1.454, Centro. Das 8 às 13 h.

Barcarena: 22 e 23/04 – na Escola Nossa Senhora de Nazaré, na Avenida Magalhães Barata, nº 1.168, Centro. Das 8 às 13 h.

São Domingos do Capim: 23 e 24/04 – na Escola Municipal Maroja Neto, na Rua Magalhães Barata, Centro. Das 8 às 13 h.