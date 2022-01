Policlínica Itinerante atende mais de 500 pessoas em Santo Antônio do Tauá

Estratégia do governo do Estado para o combate à pandemia de Covid-19, garantindo atendimento médico à população em todo o Pará, a Policlínica Itinerante encerrou neste sábado (22) a ação no município de Santo Antônio do Tauá, na região Nordeste. Em dois dias de funcionamento (21 e 22), foram atendidas 522 pessoas na Escola Estadual Inácio Moura, na Rodovia PA-140, no centro da área urbana do município.Os atendimentos foram voltados às pessoas que apresentavam sintomas gripais e aos casos leves e moderados de Covid-19. Além de consultas médicas, houve testagem. Do total de exames realizados, 52% dos testados tiveram resultados reagentes ao novo coronavírus.

A Poli Itinerante foi retomada na última quarta-feira (19), para ampliar o número de testagem no interior do Estado. “Estamos presenciando um número significativo de pessoas positivando no Pará. No entanto, são casos com sintomas leves, moderados e assintomáticos. Nem de longe lembra a situação na primeira e na segunda onda da pandemia no Estado. Neste momento, a estratégia do governo é avançarmos com a testagem em massa da população e, ainda ampliarmos a imunização, além da fiscalização de comprovação da vacinação. A Poli Itinerante é uma grande aliada nesta estratégia, e vai continuar percorrendo os municípios levando um atendimento assertivo e de qualidade aos paraenses”, informou Rômulo Rodovalho, secretário de Estado de Saúde Pública.Atendimentos – Em Santo Antônio do Tauá, Tássia Amaral, 22 anos, grávida de nove semanas, buscou atendimento na Policlínica Itinerante após o aparecimento de síndrome gripal. Ela disse que foi muito bem recebida pela equipe, e destacou a atuação de enfermeiros e médicos. “Em 2020 fui atendida pela Policlínica Itinerante aqui no município, e percebo que o atendimento continua sendo de excelência. Ouvimos só comentários positivos da Poli Metropolitana em Belém. Todos são ótimos profissionais, e também pessoas maravilhosas. Obrigada pelo excelente atendimento!”, afirmou a usuária.Quem também destacou a importância do serviço e a competência dos profissionais foi Luís Fernando Paranhos. Com sintomas gripais leves, ele foi fazer a testagem. Com o exame negativo, ele deixou um exemplo à população: “A Poli em Santo Antônio do Tauá esteve com uma equipe espetacular. Nós não podemos ficar na dívida. Vemos que a Covid vem se alastrando. O meu deu negativo, mas mesmo assim não vou baixar a guarda. Vou continuar me cuidando, usando máscara, álcool em gel, fazendo o que é correto”.Continuidade – Na Poli Itinerante, o usuário com sintomas leves e moderados faz o teste. Se der positivo, passa por consulta com médico e recebe a prescrição dos medicamentos. No entanto, quem testar negativo para Covid-19 também terá o atendimento médico assegurado para tratar os sintomas gripais.

“Neste segundo município em que a Poli Itinerante continua nesta retomada, percebemos também o número relevante de pessoas reagentes ao coronavírus. Por isso, destacamos a importância de se cuidar: usar a máscara corretamente, cobrindo boca e nariz, evitando aglomerações, e o principal: se vacinando e incentivando a vacinação”, frisou Liliam Gomes, diretora executiva da Poli Metropolitana, responsável por uma das frentes da ação.Para quem apresentar sintomas mais severos da doença, como falta de ar, a recomendação é a busca imediata de atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e prontos socorros municipais. A Poli Itinerante é voltada apenas aos casos leves e moderados da doença. Serviço: Na segunda-feira (24), a Poli Itinerante estará em São Caetano de Odivelas, também no nordeste paraense. A ação prossegue no município até terça-feira (25), das 8 às 16 h, na Escola Estadual Desembargador Osvaldo Brito de Farias, na Travessa Aloísio Chaves, n° 91, no bairro Pepeua.Texto: Roberta Paraense – Ascom/Policlínica

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação