Policlínica Itinerante está em Portel e seguirá para mais seis municípios

Nos últimos quatro dias (de 12 a 15 de abril), a Policlínica Itinerante atendeu 1.448 pessoas nos municípios de Anajás, Moju, Sapucaia, Acará e Portel. Nesta sexta-feira (16), a unidade estará em Portel, Água Azul do Norte e Igarapé-Miri (confira os endereços abaixo). A policlínica presta os primeiros atendimentos às pessoas com sintomas leves e moderados da Covid-19, em uma ação do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), que garante atendimento rápido e eficiente no enfrentamento à pandemia.

A semana começou com a população de Anajás, no Arquipélago do Marajó, recebendo os serviços ofertados pela poli itinerante. Além da avaliação médica, os pacientes com sintomas da doença provocada pelo novo coronavírus foram submetidos a exames e receberam as medicações necessárias. Na cidade, foram realizados 397 atendimentos nos dias 12 e 13 (segunda e terça-feira).

De acordo com a médica Thais Santos, que coordenou a equipe em Anajás, houve grande procura pela população. “Apesar de a cidade estar realizando ações de combate à Covid-19 para casos leves com alguns polos de retaguarda, notamos uma necessidade de apoio a mais, que foi fornecido pela ação. Sempre nos pautando nos princípios doutrinários do SUS (Sistema Único de Saúde), garantindo ao indivíduo uma assistência que transcende a prática curativa e acolhe de forma holística, respeitando seu contexto social, familiar e cultural, e cumprindo assim a nossa missão de levar atendimento de excelência e qualidade para uma população que sofre nesse momento”, explicou a médica. A equipe contou com o apoio de servidores da prefeitura local.

Ênfase nos cuidados – No município de Moju, nos dias 13 e 14 (terça e quarta), foram realizados 297 atendimentos. Segundo a coordenadora da Policlínica Itinerante, Alessandra Amaral, a equipe também contou com a parceria da prefeitura, e nenhum morador precisou ser encaminhado para unidade hospitalar. Também foi realizada palestra de conscientização aos moradores sobre os cuidados necessários para evitar a infecção. “Durante a triagem, distribuímos máscaras e alertamos sobre a importância do distanciamento social, do uso de máscara, do álcool em gel e de lavar sempre as mãos. Isso é fundamental para que a gente possa vencer juntos, e o mais rápido possível, esse vírus no nosso Estado”, disse a coordenadora.

Nos dias 14 e 15 (quarta e quinta-feira), as ações foram realizadas nos municípios de Sapucaia, onde 378 pessoas foram atendidas, e Acará, com 167 atendimentos, divididos entre uma comunidade quilombola e a sede municipal. Nesta quinta-feira também iniciou a ação de saúde em Portel, no Marajó. Ao longo do dia, 209 pessoas tiveram acesso aos serviços da policlínica, que continuam nesta sexta-feira (16), das 8 às 17 h, na Escola Municipal Paulo Afonso, na Rua Duque de Caxias, no Centro.

Serviço: Postos da Policlínica Itinerante em Belém:

– Núcleo de Esporte e Lazer (NEL): segunda a sábado, das 8 às 17 h. Aos domingos, das 8 às 13 h.

– Estacionamento do Hangar: de segunda a sábado, das 8h30 às 17 h.

– Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho): de segunda a sábado, das 8h30 às 17 h.

– Policlínica Metropolitana: até esta sexta-feira (16), das 8 às 17 h.

Postos no interior

Portel: 15 e 16/04 – na Escola Municipal Paulo Afonso, na Rua Duque de Caxias, s/n, Centro. Das 8 às 17 h;

Água Azul do Norte: 16 e 17/04 – na Escola Água Azul, na Rua São João, Centro. Das 8 às 17 h;

Igarapé-Miri: 16 e 17/04 – na Escola Manoel Antônio de Castro, localizada na Avenida Sesquicentenário, s/n – Cidade Nova. Das 8 às 13 h.

Abaetetuba: 19 e 20/04 – na Escola Municipal São Francisco Xavier, na Rua 15 de Agosto, nº 339, Centro. Horário em definição;

São Domingos do Capim: 20 e 21/04 – na Escola Municipal Maroja Neto, na Rua Magalhães Barata, Centro. Horário em definição;

Barcarena: 22 e 23/04 – na Escola Nossa Senhora de Nazaré, na Avenida Magalhães Barata, nº 1.168, Centro. Horário em definição;

Maracanã: 23 e 24/04 – na Escola Municipal Izidorio Francisco de Souza, localizada na Avenida Geraldo Manso Palmeira, Centro. Horário em definição.