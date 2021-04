Policlínica Itinerante prossegue atendimento a casos de Covid no interior

Equipes de saúde da Policlínica Itinerante encerraram nesta quarta-feira (21) os atendimentos nos municípios de Igarapé-Açu e Dom Eliseu, na região Nordeste. A unidade é uma estratégia do governo do Estado no combate à Covid-19, e presta os primeiros atendimentos a pessoas que apresentam sintomas leves e moderados da doença. Neste feriado de Tiradentes (21), os serviços foram iniciados no município de Limoeiro do Ajuru, onde permanece até quinta-feira (22), mesmo dia em que haverá atendimento em Barcarena.

Em Dom Eliseu, nos dias 20 e 21 (terça e quarta-feira), 160 pessoas foram atendidas, enquanto em Igarapé-Açu houve 171 atendimentos. Nos dias 19 e 20 (segunda e terça), 189 moradores de Abaetetuba receberam os atendimentos.

No primeiro dia de ação em Limoeiro do Ajuru, a equipe atendeu 92 pessoas na Escola Jerônimo Milhomem Tavares, localizada na Rua Nilo Faial, das 8 às 16 h.

Expectativa – “Hoje concluímos nos municípios de Igarapé-Açu e Dom Eliseu. Ontem concluímos no município de Abaetetuba, e amanhã iniciaremos em Barcarena. Foram atendimentos tranquilos, com demanda para casos leves e moderados. Agora, as equipes já se deslocam para outros municípios, onde a expectativa é que haja uma procura em torno de 100 a 200 pacientes, pois essas cidades precisam desse atendimento”, informou Alessandra Amaral, coordenadora da Policlínica Itinerante.

De janeiro até hoje, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) ofereceu 72.289 atendimentos em todas as regiões, por meio da Policlínica Itinerante. Entre milhares de beneficiados estão moradores de Placas, Rurópolis, Soure, Cachoeira do Arari, Portel, Salvaterra, Capanema, Rio Maria, Floresta do Araguaia, Curralinho, Pau D’Arco, Augusto Corrêa, Moju, Igarapé-Miri e Oeiras do Pará.

Em Belém, a Policlínica Itinerante continua atendendo no estacionamento do Hangar (ao lado do Hospital de Campanha), na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) e no Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), e ainda nas unidades do “Ter Saúde” – no âmbito do Programa Territórios pela Paz – em bairros e distritos da Região Metropolitana.

Serviço: Funcionamento dos postos da Policlínica Itinerante em Belém:

– Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), de segunda a sábado, das 8h30 às 17 h, e aos domingos, das 8 às 13 h;

– Estacionamento do Hangar, de segunda a sábado, das 8h30 às 17 h, e aos domingos, das 8 às 13 h;

– Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), de segunda a sábado, das 8h30 às 17 h.

Atendimento em postos no interior:

Limoeiro do Ajuru: 21 e 22/04 – na Escola Jerônimo Milhomem Tavares, localizada na Rua Nilo Faial, bairro Cuba. Das 8 às 16 h;

Barcarena: 22 e 23/04 – na Escola Prof. Aloysio da Costa Chaves, localizada na Travessa São Francisco, s/n, entre as ruas 1º de Janeiro e Cônego Batista Campos, bairro Betânia. Das 8 às 13 h;

São Domingos do Capim: 23 e 24/04 – na Escola Maroja Neto, na Rua Magalhães Barata, Centro. Das 8 às 13 h;

Cametá: 24 e 25/04 – na Escola Júlia Passarinho, na Avenida Cônego Siqueira, nº 2136. Das 8 às 16 h;

Maracanã: 26 e 27/04 – na Escola Municipal Izidorio Francisco de Souza, localizada na Avenida Geraldo Manso Palmeira, Centro. Das 8 às 13 h,

Curuçá: 29 e 30/04 – na Escola Maria de Nazaré Guimarães, localizada na Travessa Quinze de Novembro, nº 18. Das 8 às 13 h.

Por Michelle Daniel (NGTM)

Fonte: Agência Brasil