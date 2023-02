Policlínica Lago de Tucuruí destaca importância da mamografia para saúde

Tão necessário quanto o autoexame, a mamografia é uma das armas no combate à prevenção do câncer de mama. O exame detecta precocemente os tumores não palpáveis, que, normalmente, são menores do que um centímetro, assim como assimetrias e microcalcificações. Desta forma, o rastreamento aumenta as possibilidades de cura, beneficia as mulheres com cirurgias menos mutilantes, reduz os custos finais do tratamento e mantém economicamente ativa uma faixa importante da população feminina.

Como parte do seu perfil de atendimento, a Policlínica Lago de Tucuruí, no sudeste do Estado, mensalmente, disponibiliza 400 exames de mamografia, alcançando os paraenses dos municípios de Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e de Tucuruí. Para auxiliar no rastreio das doenças ligadas à mama, a Central Diagnóstica também dispõe de 400 consultas na especialidade de mastologia, por mês.

No Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde – assim como a da Organização Mundial da Saúde e a de outros países – é de que a realização da mamografia de rastreamento (quando não há sinais nem sintomas) em mulheres com idade entre 50 a 69 anos, aconteça uma vez a cada dois anos, como forma de identificar o câncer antes do surgimento de sintomas.

Daniela Carvalho, técnica em radiologia e especialista em mamografia explica que para fazer o exame, o pedido deve partir de um ginecologista, mastologista ou clínico geral. “Os profissionais envolvidos no procedimento são técnicos em radiodiagnóstico, um médico radiologista, oncologista ou mastologistas que interpretam os exames. No dia da mamografia, não é indicado o uso de desodorante, perfume, talco, pomadas nas axilas ou nas mamas, pois podem interferir nas imagens”, destacou a profissional.

Prevenção

“A Poli trabalha com profissionais de ponta que se empenham em dar à saúde pública da região do Lago de Tucuruí diagnósticos assertivos para que sejam realizados tratamentos precoces ou já avançados. No caso da mamografia, temos a disponibilidade de 400 por mês e alertamos as mulheres que procurem manter a sua saúde em dias. Não atendemos porta-aberta. Nosso atendimento é regulado. Então, a mulher deve procurar uma unidade de saúde municipal, e será encaminhada para nós através da Regulação Estadual”, destacou a gestora.

Dia da mamografia – A diretora também alerta que, sobretudo, o exame também aponta o câncer de mama, que ceifa a vida de muitas mulheres por falta de informações. “O autoexame e as consultas de rotina, são as principais armas na luta contra a progressão da neoplasia. Por isso, consideramos muito importantes datas dentro do calendário da saúde, que sirvam de alertas à sociedade, como o 5 de fevereiro, dia da mamografia”, completou Louhanna Silva.

O Dia Nacional da Mamografia é celebrado em 5 de fevereiro e objetiva chamar a atenção para a importância do exame na detecção precoce de alterações nas mamas e foi instituída pela Lei nº 11.695/2.008.

Para o secretário de Saúde Pública Estadual, Romulo Rodovalho, a Poli Lago de Tucuruí tem como missão prestar um atendimento em saúde especializado à população do interior do Estado. “O Governo do Pará tem investido na descentralização das demandas da Região Metropolitana de Belém, assim, ampliando as Policlínicas em regiões estratégicas para atender a necessidade da população em geral. Na saúde feminina, por exemplo, a Poli Lago de Tucuruí investe em especialidades como mastologia e ginecologia, para a garantia de uma sobrevida cada vez maior dessas mulheres”, observou o gestor.

Perfil – A Poli Lago de Tucuruí iniciou as operações no dia 26 de junho. Ela mantém infraestrutura para realizar até 9 mil atendimentos por mês. A unidade tem capacidade operacional, para atender até 36 especialidades médicas e não médicas.

Além dos serviços como os atendimentos em clínica médica, nefrologia, otorrinolaringologia, cardiologia, neuropediatria, psicologia, dermatologia, ortopedia, mastologia, ginecologia, hematologia e enfermagem, a Poli Lago de Tucuruí conta com 33 poltronas de hemodiálise ambulatorial, salas para pequenos procedimentos, sala para exame de colonoscopia e endoscopia, sala de exame de ressonância magnética, tomografia computadorizada, densitometria óssea, Raio X, Métodos Gráficos (teste ergométrico e Eletrocardiograma), ultrassonografia, consultórios para atendimento ambulatorial, além do anexo do Natea.

Texto de Roberta Paraense

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação