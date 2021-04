Policlínica Metropolitana manterá serviço exclusivo para Covid-19 até 16 de abril

A partir da próxima segunda-feira (19), a Policlínica Metropolitana, localizada na Avenida Almirante Barroso, em Belém, voltará aos atendimentos de Pré-Operatório Rápido e Pós-Covid para pacientes que marquem previamente o serviço. Somente no dia 3 de maio serão retomados os demais serviços oferecidos pela Policlínica, como consultas e exames.

A unidade seguirá atendendo exclusivamente pacientes com sintomas da Covid-19 até esta sexta-feira (16), após ter retomado esse serviço no último dia 06 de março, com o objetivo de atender à estratégia do governo estadual para conter o avanço do novo coronavírus no Pará. Desde sua reabertura, até terça-feira (13 de abril), a unidade realizou 16.654 atendimentos.

A Poli Metropolitana tem capacidade para atender até 600 pessoas por dia, e desde o início de abril a demanda vem reduzindo, o que justifica o encerramento dos atendimentos exclusivos para casos de Covid-19. No dia 10 de abril (sábado) foram feitos 235 atendimentos, e no dia 11 (domingo), esse número chegou a 154.

“A atuação da Policlínica Metropolitana nessa retomada foi excelente, e nos ajudou a contornar a subida da curva de contágio nessa segunda onda. Mas nos últimos dias houve uma diminuição do número de pacientes procurando os serviços da Policlínica Metropolitana, e atualmente Belém conta com outros três pontos fixos que dão conta da demanda de atendimento para pacientes com casos leves e moderados da doença. E é importante que a Policlínica retome os atendimentos de Pré-Operatório Rápido e Pós-Covid que ficaram suspensos”, informou o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

A retomada das atividades da Policlínica não significa que novas suspeitas de infecção pelo novo coronavírus ficarão sem atendimento. O governo do Estado vai continuar mantendo os serviços nas Policlínicas Itinerantes que funcionam nos seguintes postos e horários em Belém: Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), de segunda a sábado, das 8 às 17h, e aos domingos, das 8 às 13 h; no estacionamento do Hangar, de segunda a sábado, das 8h30 às 17 h; na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), de segunda a sábado, das 8h30 às 17h.

Fechada no final de semana – A Policlínica Metropolitana ficará fechada durante dois dias para higienização e desinfecção, que serão feitas durante o final de semana, para que volte a funcionar no dia 19, de segunda à sexta-feira, das 06h30 às 19 h, com pacientes encaminhados por unidades da rede pública. Portanto, a Policlínica não vai funcionar no regime de porta aberta, e sim com encaminhamento e agendamento.

Até o dia 30 de abril os atendimentos serão voltados aos seguintes programas: Pré-Operatório Rápido, para atender usuários da rede de saúde estadual na realização de exames necessários a cirurgias para pacientes agendados, e Pós-Covid, voltado a quem adoeceu e se curou, mas tem queixas clínicas que devem e precisam ser investigadas e tratadas. O call center da Policlínica entrará em contato para remarcar os procedimentos dos pacientes.

No dia 3 de maio de 2021, a instituição voltará com os atendimentos nas 20 especialidades, com as consultas, procedimentos cirúrgicos e exames. O espaço conta com 52 consultórios e dez salas de recepção, que têm capacidade para 350 pessoas em espera de atendimento, simultaneamente.

Fonte: Agência Pará

Foto: Alex Ribeiro – Ag. Pará

Por Melina Marcelino (SESPA)