Política de inclusão na rede de educação de Belém é referência para outros municípios

Para dialogar sobre as políticas de inclusão na educação, a Prefeitura de Belém, por meio do meio do Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie) Gabriel Mendes, vinculado à Secretaria Municipal de Educação (Semec), participou no V Congresso Internacional de Autismos do Brasil (Ciab).

A coordenadora do Crie, Tatiana Maia, apresentou a estrutura da física e ações pedagógicas em toda a rede municipal de educação de Belém. A palestra teve como eixo principal dialogar sobre as Experiências Exitosas de Políticas Públicas/cuidando de quem cuida: uma proposta de aliança familiar do Centro de Atendimento Educacional Especializado.

“É uma oportunidade única mostrar para outros estados e municípios o que nossa gestão tem avançado nas políticas de inclusão, no atendimento educacional especializado”, destacou Tatiana

O Ciab foi realizado em Belém durante esta semana e encerrou neste sábado, 9.

Aprendizado

O psicólogo Rodrigo Silva veio de Canaã do Carajás para o Ciab e fez questão de participar da palestra do Crie. “É de suma importância conhecer as experiências exitosas na educação inclusiva de outros municípios, a fim de se espelhar e levar para nosso município um serviço tão importante como o Crie”, ressaltou.

A pedagoga Larissa Lima, também do município de Canaã do Carajás, presente na palestra ressaltou a relevância de uma estrutura de qualidade na educação.

“É importante ver que as políticas de inclusão estão avançando e esperamos que outros municípios possam desenvolver o que Semec desenvolve”, relatou Larissa.

