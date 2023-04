Política socioambiental do Pará é destaque em conferência em Londres

Em Londres, capital da Inglaterra, o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, analisou e destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo Governo do Pará na busca pelo desenvolvimento socioeconômico e ambiental da Amazônia, em painel que reuniu banqueiros e economistas no segundo dia de atividades do Lide Brazil Conference London, nesta sexta-feira, 21.

“Essa agenda (equilíbrio fiscal) junto com a maior eficiência é exatamente os componentes e ingredientes para o nosso arcabouço dar certo e o país emplacar. Ontem acompanhamos discussão, por exemplo, do dendê relacionado ao biocombustível de aviação sustentável da palma brasileira, aproveitando terras que hoje estão ociosas ou degradadas. Isso é uma oportunidade formidável”, ressaltou o ex-ministro, doutor em Economia.

“Vamos precisar de um trabalho diplomático de todos os níveis para fazer, e com isso também ajudar a resolver o problema da Amazônia, criando fonte de riqueza nesta enorme região. O governador Helder (Barbalho) tem trabalhado incansavelmente nisto”, enfatizou Joaquim Levy.

O painel contou ainda com a presença dos presidentes do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto; da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Isaac Sidney, e do Banco J. Safra, José Olympio Pereira, além de Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central.

LIDE BRAZIL CONFERENCE

A conferência internacional, que reúne um grupo de líderes empresariais, promoveu ontem, quinta-feira, 20 e nesta sexta-feira, 21, o evento Oportunidades do Brasil no Reino Unido e na União Europeia. Representantes do governo brasileiro e de países europeus se encontraram em Londres para debater a relação do país com o continente europeu.

Os debates de ontem abordaram desenvolvimento socioeconômico e ambiental, quando o governador Helder Barbalho apresentou as ações que estão sendo desenvolvidas pelo Estado para preservação e regeneração do bioma amazônico. Helder Barbalho destacou a bioeconomia como alternativa de desenvolvimento socioeconômico para a região. Nesta sexta-feira (21), o evento debate regras fiscais, finanças e alimentação.

Imagem: Agência Pará