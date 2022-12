Políticas públicas municipais são ampliadas com o uso de sistemas e tecnologias da informação

A Prefeitura Municipal de Belém investe em aprimoramento de sistemas e tecnologias da informação, por meio da Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa). As ações envolvendo internet, infraestrutura, sites e sistemas dinamizam os serviços prestados à população.

“A inteligência da inovação social e tecnológica para nós não é só aparato tecnológico, mas envolve o combate à fome, o direito à moradia e à educação”, destaca o prefeito Edmilson Rodrigues.

Sistema Tributário

No começo da atual gestão, o sistema SAT necessitou de restauro das antigas funcionalidades e criação de outras novas, atendendo a demandas iminentes, inclusive com o auxílio nos lançamentos de impostos, principalmente o IPTU 2022, e do Programa de Regularização Incentivada, ações que terão continuidade em 2023.

Com o constante aperfeiçoamento das rotinas tributárias, a geração de guias consolidadas e o recadastramento imobiliário garantiram a estabilização das gestões de tributos e da administração da Prefeitura. E para a racionalização da prestação de contas e migração de dados exatos em tempo real das secretarias para o Portal da Transparência, o sistema GIIG passa por constantes desenvolvimentos de rotinas automatizadas e ajustes, que automatizam ao máximo as informações, com aprimoramento da gestão administrativa.

Agiliza Belém

A plataforma disponibiliza a carta de serviços das várias secretarias e órgãos reunindo todas as informações em um só lugar, garantindo transparência e tornando mais ágil o atendimento oferecido aos cidadãos, que poderão avaliar os serviços realizados pelas secretarias.

O Agiliza Belém possibilita o, Agendamento Eletrônico, que permite aos cidadãos programarem o atendimento presencial de alguns dos serviços para data e hora disponíveis que sejam mais propícias. O Acesso Belém permitirá ao usuário a unificação de cadastro de login e senha para acessar as ferramentas e serviços digitais da PMB. E o Privacidade Belém possibilitará aos usuários que saibam quais dos seus dados são acessados pelas secretarias.

Para a alimentação constante da carta de serviços, foi criado o grupo de trabalho coordenado pela Ouvidoria-Geral do Município de Belém (OGM), com participação da Cinbesa, da Coordenadoria de Comunicação Social (Comus), Secretarias de Controle, Integridade e Transparência (Secont), de Finanças (Sefin), e de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep).

Novo Portal

O novo Portal da Prefeitura, gerenciado pela Comus e desenvolvido pela Cinbesa, passou por reformulações, como nova identidade visual do layout, área de busca para serviços, notícias, itens sobre a transparência dos serviços e seu conteúdo é apresentado de forma mais organizada e intuitiva. Funcionalidades que melhoram a navegabilidade dos usuários, que podem inclusive escolher perfis para acessar os serviços.

Além disso, foi modificada a plataforma tecnológica de hospedagem, ação fundamental para a manutenção de critérios de segurança. Já foram desenvolvidos sites de 42 secretarias e órgãos, com a interface mais moderna. E a pedidos de secretarias foram desenvolvidos quatro sites específicos para projetos envolvendo participação popular.

Educação – O sistema do Bora pra Escola auxiliou na transferência do auxílio para estudantes da rede pública. O Siga Censo Escolar possibilitou a migração de dados consolidados para a prestação de contas anual no sistema Educacenso, do Governo Federal, que planeja a distribuição de recursos para os municípios. E atualmente, em fase de homologação, o sistema Nutri+ será lançado, visando manter de forma planejada o abastecimento de produtos alimentícios nas escolas e creches da rede municipal de ensino, garantindo o preparo e fornecimento da merenda escolar às crianças durante o período letivo.

“Nestes dois anos de gestão, a Cinbesa promoveu desenvolvimentos e melhorias em sistemas e tecnologias fundamentais para a ampliar o alcance de ações em áreas como saúde, educação, habitação, acesso à cultura, dentre outras. Há ainda previsão de futuras modernizações dos equipamentos e infraestrutura que refletirão positivamente em mais projetos da Prefeitura de Belém”, afirma o presidente Bruno Batista.

Fibra óptica

Foram lançados mais de 40 km de fibra óptica, aumentando a malha da Infovia instalada em mais de 187 km. E esta malha aumentará em mais 110 km com a implementação, já em execução, da rede por fibra em 70 escolas da rede municipal, com fornecimento de internet banda larga e wi-fi, incluindo implementação do firewall. Iniciada em setembro de 2022, a execução inclui a aquisição de rádios wi-fi e switches que possibilitarão amplo alcance do sinal de internet nas dependências escolares.

Também na área educacional, a Fundação Escola Bosque teve auxílio da equipe de conectividade da Companhia para o projeto e implementação de fibra óptica que já garante internet banda larga nas dependências da Funbosque. E, em novembro de 2022, ocorreu a primeira reunião de planejamento com a Fundação visando garantir, da melhor forma possível, internet à ilha de Cotijuba, em especial suas escolas.

Na saúde, em 2021 foi implantada a redundância de acesso com dupla abordagem de fibra nos Prontos-Socorros Mário Pinotti e Humberto Maradei Pereira, e nas Unidades de Pronto Atendimento de Icoaraci e da Sacramenta; em 2022, a Unidade Municipal de Saúde do Jurunas também teve ativada a fibra.

Data Center – A capacidade de memória dos servidores do Data Center foi expandida com a soma de 384 GB aos 768GB já existentes. Está previsto para 2023 um upgrade de atualização tecnológica com mais aumento de memória em disco no Data Center. Foram adquiridos dois novos nobreaks de 10 KVA, com capacidade adequada para o suprimento energético ininterrupto. E foi adquirido um Appliance de Backup – que é a solução de proteção contínua de dados – de 150 TB, para maior proteção dos dados da Prefeitura de Belém, mantidos pela Cinbesa.

Com participação da Companhia foi elaborado o projeto de lei que regulamenta a instalação das Estações Transmissoras de Radiocomunicação, já aprovado pela Câmara Municipal. Com a atualização da legislação municipal será viável a implementação da tecnologia 5G em Belém. Nestes dois anos de gestão, houve também a participação, fornecendo soluções e suporte tecnológico, em diversas ações sociais realizadas por secretarias da PMB e outras instituições.

Estas são algumas das ações desenvolvidas pela Cinbesa, que com a tecnologia amplia o alcance de políticas públicas garantindo o acesso da população à cidadania.

Texto: Lucas Damasceno

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Cinbesa