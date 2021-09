Políticas públicas para mulheres do estado serão debatidas nesta quarta-feira

A coordenadoria da Mulher de Belém (Combel) é responsável pela promoção, execução e por acompanhar as políticas públicas para as mulheres no município, além de promover e acompanhar as políticas, é oferecido o serviço de acolhimento psicossocial com uma psicóloga e uma assistente social e orientação jurídica, e a partir desse acolhimento normalmente as mulheres são encaminhadas para os órgãos de seus respectivos casos.

A IV conferência municipal de política para mulheres, que começa nesta quarta-feira, as 16h na Esamaz, e se estende até amanhã (30) a partir das 20h, que tem o objetivo de abordar assuntos do cotidiano feminino, e principalmente promover políticas públicas para as mulheres.

São noves objetivos específicos para conferência, entre eles eleger entidade representante da sociedade civil para compor o conselho municipal da condição feminina, pois o conselho já está desativado desde 2018, é esperado que a partir dessa conferência pode ser que seja reativado.

O tema desta conferência é garantias e avanços de direitos das mulheres, democracia, respeito, diversidade e autonomia, esse tema é dividido em três eixos que tem como objetivo abordar as suas respectivas temáticas, é esperado para conferência mulheres organizadas em movimentos sociais ou para mulheres interessadas em debater políticas públicas no município de Belém.

A conferência municipal é uma etapa preparatória para a conferência estadual de políticas para mulheres, então são eleitas delegadas que participarão e representarão esse conjunto de mulheres que participou da conferência municipal, na conferência estadual, onde vão discutir a nível estadual políticas para mulheres.

Foto: Arquivo da Combel