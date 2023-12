Político detona granadas e fere 26 em sessão de Câmara na Ucrânia

Um político ucraniano detonou várias granadas, nesta sexta-feira (15), no interior da Câmara Municipal da cidade de Keretsk, na região da Transcarpátia, no oeste da Ucrânia. A informação foi divulgada pela Polícia Nacional Ucraniana nas redes sociais.

Um total de 26 pessoas ficaram feridas nas explosões, que foram registradas em vídeo. As imagens foram divulgadas pela Polícia Nacional, que repassou o caso ao Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) por considerá-lo um possível ataque terrorista. Seis dos feridos estão em estado grave.

O parlamentar que detonou as granadas está sendo investigado por uso ilegal de armas, munições ou explosivos, crime previsto no Código Penal ucraniano. Segundo a televisão pública ucraniana, o político em questão é Sergei Bratin, do partido Sluga Narodu (Servo do Povo), o mesmo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

De acordo com informações da imprensa local, a reunião onde as explosões aconteceram discutia o orçamento para 2024, e esse teria sido o motivo da discussão. O Zakarpattia24, por exemplo, afirma que o autor do atentado já havia entrado em confronto com seus colegas por causa de um possível aumento salarial para o chefe do conselho durante a guerra.

*Com informações EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Polícia ucraniana