Políticos na base

O recesso das chamadas férias de julho está sendo aproveitado por deputados federais e estaduais para visita às bases e aos correligionários no interior do Estado do Pará. Na Assembleia Legislativa do Estado, as sessões ordinárias, neste ano, ocorrem apenas uma vez por semana, isto é, às terças-feiras. Portanto, além dos demais trabalhos dos parlamentares na Casa, envolvendo comissões e outros, restam vários dias na semana para a visita ao eleitor, em que é feito o chamado corpo a corpo.