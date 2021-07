Políticos trocam socos ao vivo durante debate na TV. Assista!

Um debate político exibido ao vivo em um canal de TV da Moldávia, país do Leste europeu, teve direito a troca de socos entre dois dos participantes após um desentendimento. A briga, envolvendo o ex-assessor do presidente da Moldávia, Sergei Tofilat, e o ex-vice-ministro do Interior, Ghennadiy Cosován, aconteceu no último dia 20 de julho durante um programa da emissora TV Jurnal.

O clima entre os dois esquentou quando Cosován jogou um copo de água na cara de Tofilat, que reagiu acertando um soco no “rival”. O motivo do desentendimento, de acordo com o jornal Sputnik Moldova, teria sido um “insulto” de Cosován a Tofilat. Imagens do momento foram compartilhados nas redes sociais e viralizaram entre os internautas neste fim de semana.

De acordo com testemunhas e com as próprias imagens do fato, Kosovan ficou inconsciente e uma ambulância precisou ser chamada. Após o programa, os dois “fizeram as pazes” e até chegaram a tirar uma foto lado a lado. O ex-assessor presidencial disse depois estar arrependido do que aconteceu.

– Era uma situação em que não sabia como controlar minhas emoções e me arrependo do que aconteceu – escreveu Tofilat em sua página no Facebook.

