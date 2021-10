Polo Sul tem inverno mais frio já registrado

O Polo Sul teve o inverno mais frio já observado desde que tiveram início as medições de temperatura por estações meteorológicas na região há 64 anos. O frio extraordinário na região mais meridional da Antártida está em total contraste com grande parte do resto do planeta que registrou seu quarto período mais quente de junho a agosto, de acordo com a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA). O Hemisfério Norte, por exemplo, registrou seu segundo verão mais quente até hoje.

A estação meteorológica base polar de Amundsen-Scott junto ao Polo Sul registrou recordes de frio na temporada invernal de 2021 (abril a setembro) com temperatura média de -61,1°C. Desde o começo das medições em 1957 na estação antártica o recorde anterior era de 1976 com -60,6°C.

Fonte Metropoles