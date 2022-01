Polos de vacinação itinerante já imunizaram mais de 16 mil pessoas

Foto: Jader Paes / Agência ParáMedida adotada a partir de dezembro de 2021 pelo governo do Estado para acelerar a cobertura vacinal contra a Covid-19 no Pará, as estratégias de vacinação itinerante executadas pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) já imunizaram mais de 16 mil pessoas acima de 12 anos contra a Covid-19 até o dia 18 deste mês.

A iniciativa tem garantido doses dos imunizantes da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca, para aplicação da 1°, 2° e 3° dose (de reforço a partir de 4 meses da segunda dose).

Foto: Jader Paes / Agência ParáAtualmente, os polos de vacinação da Sespa estão funcionando no Aeroporto Internacional de Belém; nas Usinas da Paz do Icuí-Guajará e da Cabanagem, de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; nas ações do TerPaz aos sábados e domingos e de forma itinerantes em municípios, além de ações específicas para pessoas privadas de liberdade. Para se vacinar basta a pessoa levar documento de identificação, carteira de vacinação e o CPF.

A programação também faz a busca ativa por pessoas com a vacinação pendente em várias regiões do Estado. Alessandra Amaral, que coordena a vacinação itinerante na região metropolitana, nos municípios, nas Usinas da Paz e no TerPaz, lembra que a iniciativa garante uma maior proteção à população contra a Covid-19, reduzindo a transmissão do vírus e a circulação de novas variantes, além de proteger o indivíduo contra as formas graves da doença e a morte.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. ParáQuem receber alguma dose de vacina deve tomar cuidados simples, como não fazer massagem no local da aplicação em caso de dor ou desconforto, mas apenas compressa com água gelada, ou mesmo tomar um antitérmico – que não deve ser ministrado paralelamente à ingestão de bebidas alcoólicas. “Em caso de qualquer sintoma adverso e forte, deve-se procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima”, orientou Alessandra Amaral.

As estratégias de vacinação itinerante começaram em 08 de dezembro e desde então percorreram Marituba, Maracanã, Icoaraci, Vigia, Bonito, Ourém, Baião, Salinópolis e Marabá. Nesse conjunto de ações foram aplicadas 8.574 doses.

Desde dezembro, seguem também as ações da Sespa no Aeroporto Internacional de Belém, com 1.671 doses contra a Covid-19 aplicadas até o dia 19 deste mês, e no Aeroporto de Santarém, com 477 aplicações.

Nas ações do TerPaz foram aplicadas 2.265 doses e nas atividades das Usinas do Icuí e da Cabanagem foram aplicadas 3.648 doses. Nas ações para pessoas privadas de liberdade foram mais 459 doses. O total das ações, até o dia 19 deste mês, rendeu 16.894 doses aplicadas.

Foto: Jader Paes / Agência ParáPara o secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, as estratégias foram e ainda são necessárias para vencer a pandemia. “O Governo do Estado, por meio da Sespa, não tem medido esforços no combate à Covid-19, e isso se dá também no que diz respeito à vacinação. Mas os esforços não podem ser somente dos órgãos públicos, é extremamente necessário que a população se conscientize que somente com a imunização vamos melhorar o cenário da pandemia no nosso Estado, e que colaborem buscando os postos de vacinação e completando o esquema vacinal”, ressaltou.

