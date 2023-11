Ponta de Pedras recebe o XIX Festival do Charutinho e o Circuito de Verão

Aconteceu de 10 a 12 de novembro, o XIX Festival do Charutinho e o Circuito Verão, em uma das mais belas praias de Santarém, Ponta de Pedras. Aproximadamente 15 mil pessoas participaram do evento, que foi uma realização da Associação de Moradores Nossa Senhora das Graças de Ponta de Pedras- AMNSG, juntamente com o Grupo de Empreendedores de Ponta de Pedras- GEPP, com apoio institucional da Prefeitura de Santarém, através das Secretarias de Turismo (Semtur); Juventude, Esporte e Lazer (Semjel); Cultura (Semc); Agricultura e Pesca (Semap); Urbanização e Serviços Públicos (Semurb); Meio Ambiente (Semma) e Saúde (Semsa).

O Festival é uma mistura de turismo e gastronomia, mas tendo um forte apelo à projeção gastronômica do evento e sua potencialidade para o turismo de praia e sol. Por ter um potencial turístico de base comunitária de grande relevância, Ponta de Pedras desponta como um dos mais belos cenários amazônicos e é detentora de belezas naturais e culturais, regado a muita música e charutinho frito, sem falar na praia com água transparente e areia fofinha que são um atrativo a parte. O XIX Festival do Charutinho tem ainda como objetivo a valorização do potencial gastronômico e turístico da Comunidade de Ponta de Pedras, fortalecendo e resgatando a cultura local, além de promover a socialização e integração dos comunitários e visitantes.

A primeira turma do curso de Gastronomia da Universidade do Estado do Pará (Uepa) participou do festival fazendo uma degustação de pratos à base de charutinho, entre eles: bolovo; lasanha de charutinho; charutinho no tucupí; linguiça de charutinho; macarronada de charutinho entre outros, sendo um atrativo a parte no festival.

O senhor Anivaldo Belém, representante do Grupo de Empreendedores de Ponta de Pedras, destacou a importância do festival.

“A cada ano que passa, trabalhamos para tornar o festival com uma boa visão, não só empreendedora, mas, também, turística da nossa comunidade. Cerca de 400 pessoas trabalham direta ou indiretamente na realização do festival e não apenas empreendedores, mas toda a classe que realiza o festival, desde os bastidores até a entrega do mesmo e isso gera um importante receita para o município, porque as pessoas consomem nas nossas barracas e daí saem os impostos pagos para o município fazendo a receita girar”.

Edson Silva, presidente da Associação de Moradores de Ponta de Pedras, disse que o festival precisa ainda mais de parcerias para se tornar um sucesso maior, hoje os principais patrocinadores são o Grupo de Empreendedores da comunidade e a Prefeitura de Santarém.

“Precisamos de mais pessoas que acreditem no potencial turístico e gastronômico de Ponta de Pedras, hoje mesmo com pouco recurso realizamos um festival de sucesso e isso é fruto de muito trabalho e emprenho principalmente dos comunitários que lutam para realização do festival”.

A turista Elizete Ferreira, professora da rede pública municipal, contou sua experiência com o festival.

“O que me atrai para Ponta de Pedras, além da praia lindíssima, é o cuidado que os comunitários têm com os visitantes, conservando a praia limpa, atendendo bem, sendo solícitos com todos. O Festival pra gente é um momento de reunir a família, trazer pessoas de fora para valorizar a cultura e o turismo do local e degustar um delicioso charutinho”.

Para o secretário municipal de Turismo, Alaércio Cardoso, a atual edição do Festival do Charutinho superou todas as expectativas.

“A comunidade de Ponta de Pedras tem um forte apelo ao turismo, seja ele de base comunitária, gastronômico ou de praia e sol e com isso o festival só tende a crescer e se desenvolver mais e mais. Estamos muito felizes de poder participar, juntamente com o prefeito Nélio Aguiar, desta XIX edição do Festival do Charutinho, onde todos os 14 restaurantes e pousadas que participam são pertencentes aos próprios comunitários que apresentam um serviço de extrema qualidade e um atendimento sempre muito solícito que preza pelo bem-estar do turista, ficando aqui o nosso agradecimento à Associação de Moradores por ter acreditado no trabalho da Prefeitura e a todos que participaram do festival”, disse Alaércio.

O prefeito Nélio Aguiar que visitou o festival neste domingo, 12, acompanhado da primeira dama e secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, do secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, e demais secretários municipais, reiterou que o evento cresce a cada edição. Nélio aproveitou para parabenizar o trabalho da comunidade.

“A comunidade está de parabéns. A organização foi impecável e este festival, que cresce a cada ano, coloca em destaque a linda praia de Ponta de Pedras, com sua gastronomia inconfundível, impulsionando ainda mais a atividade turística em Santarém”, disse Nélio.

Imagens: Agência Santarém