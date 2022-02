Ponte de Outeiro liberada para pedestres, motos e bicicletas em horários determinados

A ponte sobre o Rio Maguary, que interliga a ilha de Caratateua – Outeiro com a cidade de Belém está parcialmente aberta para tráfego de pedestres, ciclistas e motociclistas. O tráfego está reaberto desde 5h da madrugada desta segunda-feira, 21, conforme foi anunciado ontem pelo governador Helder Barbalho, ontem, domingo, 20, em sua conta no twitter.

A reabertura da ponte vem com algumas regras que são seguidas à risca pelo Sistema de Segurança Pública e com o lançamento e uma nova linha de ônibus concedida pela Prefeitura Municipal de Belém por meio da Superintendência de Mobilidade Urbana – Semob.

A nova linha emergencial de ônibus, para atender aos moradores da ilha, entrou em operação na madrugada de hoje.



Segundo a Semob, o tráfego será 24h, todos os dias e, nos horários de maior movimento, será autorizada apenas a passagem de 200 pessoas, 60 motociclistas e 30 bicicletas por vez, pelo leito da ponte. A travessia será ser acompanhada pelos órgãos de segurança e trânsito. Também foram definidos os horários de liberação do tráfego na ponte: de 5h às 7h somente no sentido Outeiro – Icoaraci, e de 18h às 20h somente no sentido Icoaraci – Outeiro.



Segundo o secretário de Estado de Transportes, é proibida a passagem de veículos de dois eixos e quatro rodas, seja da segurança, ambulância, sob risco de comprometer a integridade da estrutura da ponte”. Ele garantiu que todas as embarcações continuam operando, com serviço gratuito e nos horários já pré-definidos, até que as obras da ponte de Outeiro sejam completamente concluídas.

A ponte de Outeiro está com o tráfego interditado desde o dia 17 de janeiro, data em que uma balsa transportando madeira se chocou com um dos pilares da estrutura, derrubando-o, caso que é investigado pela Polícia Civil e Capitania dos Portos do Pará e Amapá, que também ainda não concluíram as apurações.

Imagem: Agência Belém