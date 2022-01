Ponte de Outeiro pode ser liberada parcialmente em duas semanas

As operações de transporte dos moradores da ilha do Outeiro para o continente foram inspecionadas na manhã deste domingo, 23 pelo governador Helder Barbalho. Como é de domínio púbico, o tráfego está interrompido na ponte há uma semana, desde quando um dos pilares caiu após uma colisão de uma embarcação de transporte de madeira. As obras para a recomposição, reestruturação e requalificação da ponte do Outeiro já foram iniciadas e o tráfego parcial deve ser liberado em duas semanas.



“Hoje concluímos a viabilização de flutuantes que permitirão com que já nesta segunda-feira, 24, ao amanhecer, tenhamos lanchas rápidas interligando 24 horas o Distrito de Outeiro com Icoaraci. Da mesma forma, também, que os navios que estão fazendo linha CDP/Sotave para o Terminal Hidroviário de Belém passarão a sair da 7ª Rua, portanto, concentrando todos e facilitando a vida das pessoas, a fiscalização e o acompanhamento dos órgãos públicos”, afirmou o governador do Pará.

OBRAS

Também foi iniciado hoje o trabalho de cabeamento para viabilizar o tráfego de pedestres e veículos leves em um prazo de 15 dias. Entre as medidas tomadas na ocasião estão a centralização das embarcações na rampa da 7ª Rua em Icoaraci; além da disponibilização de lanchas rápidas 24h por dia.

“Nós já estamos, neste momento, com os cabos que permitirão com que os tabuleiros que continuaram possam ser preservados e nós possamos fazer com que através deste cabeamento, num prazo de duas semanas, restabelecer a liberação da ponte do Outeiro para tráfego de pessoas e veículos leves, principalmente bicicletas e motocicletas”, explicou Barbalho.

LICITAÇÃO

Ministério Público do Estado e Tribunal de Contas do Estado acompanham a licitação da contratação das obras. O projeto deve estabelecer que a ponte seja estaiada, permitindo que a abertura do vão central meça 100 metros, 60 a mais do que atualmente, e já preparando a base para a duplicação futura, considerando o crescimento populacional e da demanda na ilha.

Imagem: Erison Jr/Defesa Civil