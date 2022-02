Ponte de Outeiro será parcialmente liberada amanhã, afirma Helder

Pedestres, ciclistas e motociclistas já poderão usar a estrutura da ponte que liga a ilha de Caratateua (Outeiro) ao continente a partir das 5h de amanhã. A informação foi prestada há pouco pelo governador Helder Barbalho, em sua conta de microblog do Twitter, conforme ele mesmo já havia prometido.

Helder Barbalho prometeu, ainda, que o trasnporte por ferreyboat irá continuar operando normalmente e de forma gratuita até que o a ponte esteja completamente liberada para o tráfego entre a ilha e a capital paraense por meio do distrito de Icoaracil.

Todo o esquema envolvendo os órgãos de segurança pública como Bombeiros, Semob, Defesa Civil do Estado e do Município, Samu e Detran estará no local para orientar o usuário a fim de evitar maiores problemas, afirmou o governador do Pará.



A ponte sobre Outeiro está com o tráfego interrompido desde o dia 17 de janeiro passado, quando um dos pilares de sustentação da estrutura foi derrubado por uma balsa que transportava madeira para um dos portos às margens do Rio Maguary, em Ananindeua, na Grande Belém, cujas investigações ainda transcorrem pela Polícia Civil e Capitania dos Portos do Pará e Amapá. Desde então, Estado e Prefeitura disponibilizaram serviços gratuitos de travessias de balsas pelo antigo porto, com embarcações deixando Outeiro e Icoaraci a partir das 4h30 até meia noite.

Imagens: Acervo de A PROVÍNCIA DO PARÁ