Ponte de Outeiro tem tráfego interrompido temporariamente neste fim de semana

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – Semob informou que o tráfego de veículos na ponte de Outeiro será interrompido a partir de 22 horas deste sábado, 14, até as 5h da manhã de amanhã, domingo, 15, pela Secretaria de Estado de Transporte (Setran). A interdição temporária terá horário diferenciado para os ônibus das linhas urbanas, que poderão trafegar pela ponte até a meia-noite e 30.

Segundo a Semib, a interdição é necessária para dar prosseguimento à etapa final da obra, que é a operação de içamento da viga principal do mastro central.

A Semob explica que, para não prejudicar a população em relação aos ônibus das linhas urbanas, foi acordado com a Setran que o início dos serviços de içamento ocorrerão somente após o encerramento da operação das linhas de ônibus para Outeiro, cuja previsão é de aproximadamente meia-noite e trinta (0h30) desse domingo, 15. Portanto, no caso dos ônibus das linhas urbanas, o tráfego dos ônibus ponte será interrompido de 0h30 até às 5h de domingo.

FERRYBOAT

A Semob reforça que o ferryboat da Prefeitura continua operando na travessia Icoaraci-Outeiro, nos portos da 7ª Rua/Brasília, e dará o suporte para fazer a travessia de pedestres e veículos. A Setran informou que também disponibilizará uma balsa para operar nessa travessia, durante todo o horário de interdição da ponte.

Agentes de transporte da Semob acompanharão a operação. Os agentes de trânsito continuarão dando apoio na travessia do Outeiro (Brasília).

No domingo, a expectativa é que todo o tráfego sobre a ponte esteja normalizado.

Imagem: Agência Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob