Ponte do Outeiro é reinaugurada modernizada e com maior mobilidade à população neste domingo, 26

Neste domingo, 26, a ponte de Outeiro, que liga Icoaraci à ilha de Caratateua, conhecida popularmente como Outeiro, voltou a ser aberta para a população. A reinauguração da ponte contou com a participação do prefeito Edmilson Rodrigues e do governador Helder Barbalho.

A obra que tornou a ponte do Outeiro novamente apta ao tráfego de veículos e pedestres foi executada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transporte (Setran), e contou com o apoio dos órgãos da Prefeitura de Belém para interditar e garantir a segurança no local. A obra beneficia diretamente cerca de 100 mil pessoas, segundo o último levantamento da Agência Distrital de Outeiro (Arout).

População aliviada

“A ponte quebrada vai ficar só na lembrança. Agora é só progredir a nossa ilha e parabenizar a todos os envolvidos”, afirmou a auxiliar de cozinha e moradora de Outeiro, Eliete Silva.

O autônomo César Franco, também morador de Outeiro, destaca que a liberação da ponte traz muitas melhorias para a população. “Vai melhorar para a população e, principalmente, para o turismo da ilha e para as pessoas que dependem dele”.

Modernizada – A ponte de Outeiro foi reerguida a partir do processo de estaiamento – utilização de cabos de aço nas quatro direções. O sistema trava o andaime (fixador), evitando que se mova em qualquer sentido. A ponte sob o rio Maguari recebeu novo mastro central com 50 metros de altura, 16 estais (cabos de aço), revitalização de pilares remanescentes, nova pintura do guarda-corpo, asfaltamento e nova iluminação.

O prefeito Edmilson Rodrigues explicou durante a cerimônia de reinauguração da ponte, como foi o trabalho da Prefeitura de Belém na ilha durante o período de interdição da edificação.

“Durante esse processo todo de muita tristeza e dificuldades para a população nós agimos com políticas sociais. Distribuímos cestas básicas e o auxílio emergencial para os barraqueiros das praias, entre outros serviços”, explicou o prefeito.

Ele ressaltou, que agora é o momento da Prefeitura realizar obras de saneamento, pavimentação e mobilidade na ilha para trazer mais dignidade à população de Outeiro.

Parceria – Edmilson Rodrigues também anunciou que a Prefeitura de Belém vai doar um terreno para o Governo do Estado construir a Usina da Paz em Outeiro. Será realizado um mapeamento na ilha para identificar o melhor local para implantação do projeto estadual, que leva esporte, cultura e capacitação profissional, entre outros serviços sociais, às populações de periferias as cidades, em parceria com os municípios.

“Queria agradecer a parceria da Prefeitura de Belém, que atuou com a gente na garantia da população de Outeiro”, destacou o governador Helder Barbalho, durante a cerimônia de reinauguração da ponte neste domingo.

Histórico

A Ponte de Outeiro foi interditada para o tráfego de veículos em janeiro de 2022, quando uma embarcação do modelo ferry boat colidiu contra um pilar de sustentação, o que comprometeu a estrutura da edificação. Desde então, a Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Pará, começou um esforço para minimizar os impactos da interdição da ponte para a população de Outeiro, já que a travessia é a principal forma de acesso à ilha.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes/COMUS