Ponte do Outeiro está com todos os cabos estais instalados e obra está na etapa final

A Secretaria de Estado de Transporte (Setran) concluiu, nesta quarta-feira (15), a instalação dos últimos 8 cabos estais da obra da ponte do Outeiro, em Belém.

A estrutura havia recebido no final do ano passado os oito primeiros cabos estais, o que permitiu a liberação total do tráfego na ponte. Cada cabo pesa cerca de duas toneladas e 70 metros de extensão.

Segundo o secretário de Estado de Estado de Transportes, Adler Silveira, é a última etapa da fase construtiva da ponte, que recebe agora serviços de acabamento dos pilares remanescentes e nova iluminação. “E, em breve, entregaremos essa importante obra para a capital paraense totalmente construída em um projeto com vãos de navegação modernos, que impedem a ocorrência de novos choques de embarcações, sendo inclusive, um novo ponto turístico para a capital paraense”, detalhou o secretário Adler Silveira.

A Setran reconstruiu a ponte do Outeiro pelo sistema de cabos estais, semelhante as pontes sobre o rio Guamá e sobre o rio Moju, no complexo da Alça Viária. O projeto permitiu aumentar o vão de navegação na ponte do Outeiro sobre o rio Maguari de 40 metros para 100 metros.

A ponte recebe ainda obra de restauração total dos pilares remanescentes, novo guarda corpo para pedestres, nova pintura em toda sua estrutura, novo pavimento asfáltico e nova iluminação.

O ponte do Outeiro teve um dos pilares derrubado após o choque de uma embarcação em janeiro do ano passado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação