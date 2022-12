Ponte do Outeiro terá tráfego 100% liberado a partir do dia 30

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o governador Helder Barbalho (MDB), anunciou a retomada integral do tráfego na ponte de Outeiro a partir desta sexta-feira, 30 de dezembro. Na prática, a estrutura passa a receber todo e qualquer tipo de fluxo de pessoas e veículos.

“Com as obras estando praticamente prontas, ficam liberados para passagem os veículos de carga pesada, coletivos, transporte privado, todo mundo podendo voltar à normalidade do uso da ponte, trazendo tranquilidade e é claro acesso facilitado para a população local”, confirma o chefe do Executivo Estadual na gravação.

A estrutura será oficialmente entregue pelo próprio governador já nos primeiros dias de janeiro. Há pouco menos de um ano, em 17 de janeiro de 2022, uma balsa transportando madeira atingiu um dos pilares de sustentação da ponte, fazendo com que a mobilidade ali precisasse interrompida de imediato. Posteriormente, o trânsito foi retomado com restrições, por questões de segurança.

Em 29 de janeiro, o governador assinou a ordem de serviço para o início das obras de reconstrução. O projeto incluiu a construção de um mastro de 50 metros, que permitiu a abertura de um canal de navegação de 100 metros, aumentando em 40 metros o espaço que antes era de 60.

“A nova ponte, que é estaiada, está ficando linda e vai facilitar o ir e vir, além de garantir melhor navegabilidade com o objetivo de evitar novas colisões nos pilares, algo muito rotineiro no passado”, complementou Helder Barbalho.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará