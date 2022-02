Ponte do Rio Meruú é entregue e encerra capítulo de sofrimentos no Baixo Tocantins

Um marco da história da região do Baixo Tocantins foi escrito nesta quinta-feira (24), quando o governo do Pará entregou a ponte “Gerson Peres”, sobre o Rio Meruú, no município de Igarapé-Miri, no nordeste do Estado. Localizada na Rodovia PA-151, a nova via integrará a região com a Grande Belém, beneficiando diretamente 12 municípios: Igarapé-Miri, Mocajuba, Barcarena, Abaetetuba, Cametá, Baião, Moju, Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Izabel. O percurso de uma margem a outra do rio Meruú agora é feito em 38 segundos pelos veículos. Antes, se esperava até uma hora para atravessar o rio na balsa, havia muitos abusos, o usuário sofria demais. O ganho é para a logística, para a produção, para a economia do município e para toda a população que vive no Baixo Tocantins, que segundo o último censo do IBGE ultrapassa 740 mil habitantes.



O motorista Junior Veloso, foi outro que elogiou a obra, compromisso de campanha do governador. “A ponte vai melhorar muito para nós, porque vai acabar esse transtorno de ficar parado e às vezes até perdemos passageiros por isso. Pessoas da zona rural que trazem comida, não terão mais problemas. Agora, teremos um pouco mais de lucro. Com essa ponte vai ter uma melhoria muito grande. Baião, Mocajuba, Cametá e Igarapé-Miri estão em festa”, detalhou.



Segundo o governador Helder Barbalho, que participou da solenidade de entrega da ponte do Meruú, a obra envolve sonho, esperança, expectativa e muito tempo de espera de toda a população do Baixo Tocantins.

“Nada é mais importante do que cuidar da vida e das pessoas. Mas além disso, essa ponte vai ajudar muito na produção, geração de emprego e renda para o Baixo Tocantins. Essa região é sustentada pelo açaí, pela pesca, pelo dendê, cacau, pimenta do reino, mandioca, agricultura familiar. Aqui e acolá também pela pecuária. Não adianta da porteira para dentro o lote produzir, porque se você tem uma estrada ruim, o custo do transporte do produto diminui o lucro do produtor. Hoje, com essa ponte, diminuímos também o custo do frete e isso melhora o lucro do produtor, principalmente do agricultor familiar. A todos os agricultores, minha alegria aqui com vocês”, discursou Helder Barbalho.



Para o secretário de Estado de Transportes (Setran), Adler Silveira, a construção da ponte é uma conquista histórica, que incentiva as vocações econômicas da região, trazendo desenvolvimento para a população que vive no entorno. “Além da geração de emprego e de renda, a agricultura familiar vai ser também beneficiada, uma vez que o frete estará mais barato sem o pagamento da travessia da balsa. É o governo dando mais qualidade de vida para a população, que não vai mais precisar esperar nas filas. A ponte vai integrar as regiões do estado entre RMB com Baixo Tocantins” disse.



Como a economia da região do Baixo Tocantins gira em torno da produção, beneficiamento e exportação do açaí, projetando Igarapé-Miri como o maior produtor de fruto do Brasil, a economia da região a partir de agora está dividida em dois marcos temporais: antes e depois da ponte. “Sem a ponte, a indústria enfrentava muitas dificuldades, já que trabalhamos com um produto perecível. A demora na travessia fazia aumentar o tempo de exposição do fruto à chuva e ao sol, prejudicando muito o produto final. Agora, teremos essa realidade melhorada. Já cheguei a pagar até R$ 2 mil por dia para atravessar nossos caminhões em tempo de safra, então esse valor acabava indo para o preço final do produto”, disse Edison Irmão, coordenador de logística de uma empresa de açaí localizada na cidade.



O coordenador de logística explica ainda que a maioria dos fornecedores da empresa fica na margem oposta do rio Meruú, onde está localizada a fábrica, que processa em média 120 toneladas de açaí por dia. O fruto movimenta mais de R$ 3 bilhões na economia paraense. O Pará é o maior produtor de açaí no planeta com cerca de 1,5 milhão de toneladas anuais.



Daniel Silva, autônomo, destaca que a ponte vai facilitar a vida de quem mora na região do Baixo Tocantins. “Eu costumo atravessar a balsa em 40 minutos a depender do trânsito, e agora com a construção da ponte vai ser tudo muito rápido. O governo estadual tá de parabéns por essa contribuição, que vai facilitar com o trabalho de muita gente”, disse.

Imagens: Agência Pará de Notícias