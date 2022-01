Pontos de lazer de Belém têm manhã de pouco movimento neste domingo

Depois de uma sexta-feira e sábado de chuvas intermitentes, Belém amanheceu com tempo nublado, quente e sol bastante ameno. Não tem carnaval, não tem bloco de rua, não tem cortejo do Arriá do Pavulagem pela Avenida Presidente Vargas e isso desencoraja as pessoas a saírem de casa, em especial, nesta fase de recolhimento em função do avanço da covid-19, agora com casos da variante Ômegran na zona metropolitana, conforme dados fornecidos pelo Instituto Evandro Chagas – IEC. No entanto, as praças da República e Batista Campos, assim como o Portal da Amazônia e Parque Estadual do Utinga apresentam algum movimento.



A maior movimentação acontece na Praça da República por causa da feira de secos & molhados que acontece todo domingo com teatro ao ar livre, desfile de palhaços, adoção de animais como cães e gatos, exposições de livros, discos CDs e outros usados e uma infinidade de quinquilharias.

Isabely Victtórya Monteiro, 21, foi levar seu cãozinho para passear na praça e aproveitar para ver as novidades. “Poxa, choveu muito, tava frio demais, mas hoje resolvi sair do lençol e vir dar uma volta pra não enferrujar. Está bem legal por aqui”, disse a jovem.

César Maia, artista plástico, que trabalha com vendas de quadros que ele pinta em seu ateliê em casa, disse que as vendas têm dado fracas ultimamente, em função de vários aspectos, como manhãs chuvosas ou nubladas, falta de dinheiro e pelo recolhimento das pessoas com medo de algomeração e disseminação do vírus da covid-19. No entanto, explica que ali é um dos maiores centros de exposição da arte e da cultura belenense, e que os expositores vão continuar, porque chega um dia que dá tudo certo.

Vendedor de coco que trabalha em frente à orla do portal da Amazônia, Paulo José Júnior, 42, diz que as vendas têm sido fracas em função da baixa frequência de pessoas no logradouro, das restrições por causa da covid-19 e do clima que não têm permitido que as pessoas busquem muito por líquidos, como a água de coco. Entretanto, alerta que, principalmente nessa fase de temperatura mais amena, as pessoas devem cosumir bastante líquido para manter a hidratação do corpo e que água de coco, além de saborosa, é um ótimo energizante para a vida.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar