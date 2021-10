Pontos de venda de camarão e piracuí em Santarém são multados pela Vigilância Sanitária

Dois pontos de venda de alimentos de uma mesma empresa foram multados pela Divisão de Vigilância em Saúde em Santarém, no oeste do Pará, por descumprimento aos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Fiscais da Divisa constaram que funcionários da Casa do Camarão estavam trabalhando sem máscara de proteção facial, acessório obrigatório conforme decreto municipal nº 21198.

Na terça-feira (5), uma equipe da Divisa esteve na Casa do Camarão, que comercializa camarão e píracuí nas dependências do Mercadão 2000 e flagrou duas pessoas trabalhando e manipulando alimentos sem máscara de proteção facial. E aplicou multa de R$ 580,00.

Já nesta quarta-feira (6), a Vigilância Sanitária, após receber denúncia anônima, foi até uma loja da rua 24 de Outubro, próximo ao teatro Vitória, e fez novo flagrante também pelo não uso do acessório obrigatório de proteção contra o coronavírus por dois funcionários do estabelecimento. O valor da multa aplicada foi de R$ 580,00.

De acordo com informações do chefe do núcleo técnico de Vigilância em Saúde em Santarém, Marcelino Xavier, o estabelecimento é responsável por passar a informação da obrigatoriedade do uso do acessório tanto para funcionários quanto para os consumidores.

Pela lei 21198, a multa para o estabelecimento que descumprir os protocolos de segurança sobre o uso de máscara é de R$ 290 por pessoa. O consumidor só é penalizado se estiver fora do estabelecimento e pagaria R$ 87,00.

Fonte: O Estado Net