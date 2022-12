Pontos turísticos da capital paraense têm programação gratuita de Natal

Na próxima semana será o Natal, e antes de chegar o dia 25 de dezembro, vários espaços da capital paraense já começam a realizar programações de natal para a família toda participar e curtir a época mais enfeitada do ano. Um desses locais é o caso do Mangal das Garças, Estação das Docas e o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna. A iniciativa da programação natalina é do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Turismo (Setur) e realização da Organização Social Pará 2000, que administra os complexos turísticos.

Estação das Docas

O espaço vai realizar uma semana de programação gratuita para todos os públicos. No período do dia 20 a 25 de dezembro a orla mais charmosa da cidade terá visitas do Papai Noel, bandinha de fanfarra, apresentação de grupo teatral e de corais natalinos.

Confira a programação completa do “Natal da Estação”:

Terça-feira (20/12) – a partir das 17h

Coral Quinzinho de Belém

Bandinha Fanfarra

Visita do Papai Noel e personagens

Quarta-feira (21/12) – a partir das 17h

Bandinha Fanfarra

Visita do Papai Noel

Apresentação Teatral

Quinta-feira (22/12) – a partir das 17h

Coral Canto da Garotada

Bandinha Fanfarra

Visita do Papai Noel

Sexta-feira (23/12) – a partir das 17h

Bandinha Fanfarra

Visita do Papai Noel

Coral Celebração

Sábado (24/12) – Véspera de Natal – 12h às 13h

Bandinha Fanfarra

Visita do Papai Noel e personagens

Domingo (25/12) – dia de Natal – a partir das 18h

Bandinha Fanfarra

Cortejo Papai Noel e personagens

Parque Estadual do Utinga

Na véspera de natal, dia 24 de dezembro,o espaço vai receber a visita do Papai Noel, a partir das 8h às 9h30. O objetivo é que as famílias tenham a oportunidade de visitar o Parque e encontrar o Papai Noel na manhã de véspera de natal, e assim deixar a data ainda mais especial na memória das crianças, com muita música e brincadeiras. A programação é gratuita e irá ocorrer no espaço do acolhimento, próximo a entrada do Parque.

Mangal das Garças

No dia 25 de dezembro o Papai Noel estará aguardando as famílias para um Natal mais que especial no Parque Zoobotânico Mangal das Garças. O bom velhinho não estará sozinho, pois vai receber os visitantes acompanhado de personagens infantis e de uma bandinha de fanfarra para fazer a alegria da criançada, com momentos de contação de histórias e brincadeiras. A programação é aberta a todos e irá ocorrer no entorno do memorial Amazônico da Navegação, de 9h às 11h.

Além das programações que ocorrerão nos espaços já citados, também serão utilizados como pontos de arrecadação da campanha de Natal do “Projeto Liga do Bem”. A iniciativa está recebendo brinquedos, gibis, roupas e cestas básicas até as 11h do dia 24 de dezembro. Para participar, basta procurar funcionários dos complexos turísticos e entregar a doação.

SERVIÇO:

Programação gratuita de Natal

Estação das Docas: 20 a 25 de dezembro – Orla.

Parque do Utinga: 24 de dezembro, 8h às 9h30 – Acolhimento.

Mangal das Garças: 25 de dezembro, 9h às 11h – entorno do Memorial.

Foto: Leandro Santana / Divulgação