Pontos turísticos de Belém são opções acessíveis de lazer no período de carnaval

Devido à pandemia de covid-19, blocos de rua, desfiles de escolas de samba e demais atividades carnavalescas seguem canceladas em Belém, mesmo com o avanço do programa de vacinação do município. No entanto os pontos turísticos da capital paraense oferecem variadas opções de lazer para aqueles que vão aproveitar o período do feriado de carnaval na cidade.

É o caso da empresária Carmem Farage, que vai aproveitar a data com a família. “Belém é uma cidade cheia de opções acessíveis e seguras para quem gosta de contato com a natureza. É uma experiência interativa, o contato com a fauna e flora local que vários espaços públicos nos garantem, como o Mangal das Garças e o Museu Emílio Goeldi”.

O ecoturismo local é favorecido pela rica biodiversidade da região amazônica, a vasta extensão territorial e o patrimônio histórico-cultural de Belém, que atrai turistas de outras cidades do país. Moíses Puridade veio de Salvador buscando o contato com a natureza e motivado pelo título de cidade criativa da gastronomia, concedido a Belém pela Unesco.

“Belém é uma cidade metrópole que mesmo com uma grande estrutura, ainda oferece uma interação com a natureza, que nos garante bem-estar e nos traz um sentimento de responsabilidade sobre a preservação ambiental e essa possibilidade de estar em contato com as belezas naturais da região, além de experimentar a vivência cultural e a gastronomia local é uma experiência a parte. Com toda certeza voltarei à cidade”. A obrigatoriedade das medidas de prevenção, como o uso de máscara e apresentação do comprovante de vacinação, continua em todos os locais públicos.

Confira algumas opções de lazer disponíveis durante o carnaval:

Estação das Docas – O complexo turístico recebe visitantes neste feriado de carnaval, mas com protocolos de enfrentamento à covid-19. Horários de funcionamento:

Dias 25 e 26 (sexta e sábado) – 10h às 02 h

Dia 27 (domingo) – 9h às 00 h

Dia 28 (segunda) – 10h às 00 h

Dia 01/03 (terça) – Bailinho da Estação, 16h às 21 h

Parque Urbano Porto Futuro – O novo espaço de lazer da capital paraense funciona diariamente das 06h às 22 h.

Feliz Lusitânia – As áreas abertas do Complexo Feliz Lusitânia estarão abertas normalmente.

Portal da Amazônia – Orla com mais de seis quilômetros de área de lazer, incluindo quadras de esporte, áreas com equipamentos de ginástica e quiosques.

Complexo turístico Ver-o-Rio – Localizado em frente à baía do Guajará com uma área de 5 mil metros quadrados, o projeto alia contemplação à natureza à praticidade do espaço urbano.

Ilha do Combu: Para quem gosta de se refrescar nos dias de calor, atravessar a baía do Guajará para tomar um banho de rio e se deliciar com a culinária.

Travessia: Terminal Hidroviário Ruy Barata

R$ 20,00 reais (ida e volta)

Orla de Icoaraci: Localizada a aproximadamente 20km de Belém, além da bela vista, na extensão da orla tem opções de culinária, e comercialização do artesanato marajoara.

Para aqueles que não abrem mão de viajar, as praias de água doce são excelentes opções de lazer para aproveitar o feriado prolongado com a família e amigos, as ilhas de Mosqueiro e Outeiro são opções que ficam próximas à capital.

Texto: Kamila Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Arquivo