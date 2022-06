População ateia fogo em carro que matou mulher atropelada no BRT na Augusto Montenegro

Na madrugada do último domingo (26), um acidente grave na pista expressa do BRT na Augusto Montenegro, deixou uma pessoa morta e outra ferida em Belém.

De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas foram atingidas por um veículo que trafegava na faixa do BRT. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local, já a sobrevivente foi encaminhada para uma unidade de saúde.

Após o acidente, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Segundo informações de testemunhas, a população ficou revoltada e ateou fogo no veículo que provocou o acidente.

Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado pela Seccional Urbana da Marambaia para apurar o caso. A Polícia Científica foi acionada para realização dos procedimentos necessários. Diligências estão sendo realizadas para coletar maiores informações sobre o acidente e localizar o motorista.

A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que “a via expressa do BRT da avenida Augusto Montenegro, ficou temporariamente interditada devido a um acidente de trânsito. Agentes de trânsito da Semob deram apoio ao trabalho da PM e IML, após a população atear fogo no automóvel. A pista foi desobstruída de manhã cedo”.

Fonte: Debate com G1 Pará