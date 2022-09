População conhece o projeto de reforma do antigo prédio da Fumbel 

A Prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), reuniu moradores da Cidade Velha em uma Consulta Pública na noite desta quinta-feira, 29, para explicar os projetos, prazos e financiamentos da reforma do antigo Prédio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel).

Abandonado há mais de dez anos e localizado em área tombada desde 1964, o prédio deverá se tornar a nova sede do Promaben. O processo de licitação já está em andamento e a previsão é que o espaço seja entregue no segundo semestre do ano que vem. “A reforma vai custar menos do que alugar um espaço por um período longo, de mais de um ano, e vai deixar um legado para a cidade. Ao fim do Programa, a prefeitura poderá utilizar o local como entender ser prioridade”, explica o Coordenador Geral do Promaben, Rodrigo Rodrigues.

Com previsão de investimentos de R$ 2 milhões, a reforma vai recuperar as linhas e cores originais da edificação, para que ele possa manter as características do entorno histórico em que se encontra. A área construída do prédio é 620 metros quadrados, com dois pavimentos, e serão reformadas paredes e pisos, receberão revitalização as fachadas, tanto da rua Padre Champagnat, como a da rua Dr. Assis, e a cobertura. No projeto há ainda previsão de reforma completa de instalações elétricas, hidrosanitárias e instalação de proteção contra raios e incêndios.

Para os moradores da Cidade Velha, a revitalização do local é a realização de um desejo esperado há muito tempo. Ivan Costa, integrante da RCS2, uma Rede de Cooperação pela Segurança e Sustentabilidade do bairro, celebra a realização da consulta.

“A reunião tratou não apenas da proposta de reforma de um prédio que precisa ser recuperado, mas, principalmente, o que mais nos chamou a atenção foi a importância e a relevância do Promaben como um projeto de transformação social. No momento em que o programa consegue o apoio do BID para deixar um legado para o município, vai permitir uma integração entre os bairros vizinhos”, ressalta Ivan Costa.

Todas as licenças para o início da obra já estão autorizadas, tanto a Licença Ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, quanto a licença junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), sob o Nº 01492.000268/2022-33.

Texto: Márcia Lima

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Promaben