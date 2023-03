População de Ananindeua recebe novos e modernos abrigos de ônibus

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Transporte Trânsito (Semutran), avança na implantação de novos abrigos de ônibus mais modernos em todos os vinte e dois bairros do município. Em um ano serão instalados duzentos novos abrigos públicos, equipamentos fabricados em aço inoxidável e placas feitas de policarbonato compacto e materiais anticorrosivos.



Dos duzentos novos abrigos, 17 já foram instalados: cinco na SN 03, na Cidade Nova; um na avenida Três Corações, bairro do Coqueiro; sete na avenida Cláudio Sanders, bairro Centro e quatro na Rua 2 de Junho, em Águas Brancas. “Estamos seguindo com rigor o cronograma de instalação para que até fevereiro do próximo ano todos os novos abrigos estejam oferecendo mais proteção e conforto aos habitantes do nosso município, que utilizam os ônibus metropolitanos e os que trafegam dentro de Ananindeua”, confirmou o secretário municipal de Transportes e Trânsito, Thalles Belo.



E a receptividade dos usuários foi muito boa sobre os novos abrigos. A pedagoga Girleide Araújo, 44 anos, fez a inevitável comparação de imediato. “Nossa antes eram abrigos feios, caindo aos pçedaços. A gente se molhava toda, um horror. Mas agora está tão bonito, com mais proteção, banco decente pra gente sentar e mais moderno. Essa administração atual está realmente dando uma cara nova pra Ananindeua, afinal vivemos na segunda maior cidade do Pará e merecemos ter um serviço público de qualidade”.



O mestre de obras José Fernandes Nascimento, 67 anos, também rasgou elogios ao novo abrigo, no qual ele estava na avenida Claudio Sanders. “A gente paga imposto pra ter obra e o prefeito está de parabéns. Está usando o dinheiro dos impostos como deve ser. E esses abrigos estão modernos e embelezam mais Ananindeua”, afirmou.



Imagens: Ascom/PMA