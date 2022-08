População de Belém passa a contar com serviços inéditos na área da saúde

Com o controle e a consequente estabilização da covid-19 na capital paraense, as ações de reforço e ampliação da rede de atenção básica assumiram o protagonismo na gestão de saúde da Prefeitura Municipal de Belém. Destaque para os novos equipamentos que fazem parte do projeto Rede Belém de Saúde nas Comunidades, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e que foram entregues este ano a população da capital.

Pela primeira vez, a cidade passou a contar com uma Unidade Básica de Saúde (UBS) fluvial, que leva assistência médica e multiprofissional à população ribeirinha. A UBS Fluvial Camilo Vianna vai percorrer a região das ilhas de Belém, oferecendo, entre outros atendimentos, o rastreamento de doenças prevalentes como tuberculose, hanseníase e HIV, educação em saúde e abordagens comunitárias.

Além da UBS Fluvial, a população de Belém também recebeu o novo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), voltado à linha de cuidado integral para pessoas vivendo com HIV/Aids, hepatites virais e outras doenças infecciosas. O espaço oferece serviço de aconselhamento, diagnóstico e tratamento.

As novas instalações ampliaram os serviços para atendimento em tuberculose e hanseníase, além da educação em saúde. No local também há uma sala de vacinas voltada para os usuários do centro. O novo CTA, funciona de segunda-feira até sexta-feira, das 8h às 17h, e está localizado na travessa Rui Barbosa, 1.059, bairro do Reduto.

A saúde mental também recebeu atenção especial, com a inauguração, da Casa Mental do Adulto (Centro de Atenção Psicossocial tipo III), que oferta acolhimento integral e de 24horas para o sofrimento psíquico. O espaço está localizado na travessa Dom Romualdo de Seixas, 1.954, em Nazaré.

“Trata-se da restauração de um serviço histórico em Belém, com novas instalações e que marca também a mudança de perspectivas no cuidado à saúde mental do município”, destaca o diretor de Ações em Saúde da Sesma, Vitor Nina.

Outro serviço inaugurado foi a Casa Rua Nazareno Tourinho, que fica na rua João Diogo, 221. Trata-se de um espaço especializado para o atendimento e acolhomento em saúde para pessoas em situação de rua e refugiados. O espaço, inédito na cidade, é voltado à população mais necessitada, em situação de rua, insegurança alimentar e refúgio.

Acolhimento, condições básicas de alimentação, banho e curativos estão disponíveis no local, assim como linhas de cuidado em saúde mental, tuberculose, hanseníase, HIV/ Aids e vacinação, além da reabilitação psicossocial, a partir de oficinas laborais e artísticas.

“Na rua a gente não tem esse privilégio de tomar banho, escovar os dentes, de ser bem tratada. Aqui a gente tem amor, tem carinho. Já fiz a sobrancelha, a unha. Agora, além de amada, me sinto mais bonita”, comenta Sheyla Santos, de 40 anos, atendida na Casa Rua.

Reestruturação UBS – Ainda no campo da reestruturação da rede municipal de saúde, a Prefeitura de Belém entregou mais de 20 unidades de saúde completamente revitalizadas. Destaque para as localizadas na ilha no Combu, Cotijuba, Mosqueiro e Belém. As unidades foram totalmente revitalizadas.

A maioria das pessoas atendidas nas unidades tem acesso a vários serviços de saúde como vacinação, teste do pezinho, pré-natal, preventivo, linha de cuidados para doenças crônicas não transmissíveis, cuidados para saúde do homem, da criança, do adolescente, da mulher, do idoso e visitas domiciliares.

Saúde Bucal – Os serviços voltados à saúde bucal no município seguem avançando. Em Mosqueiro, os idosos passaram a contar com o serviço de prótese dentária. Todos os meses, o Programa de Reabilitação Bucal entrega para os moradores do distrito cerca de 30 próteses dentárias.

A dona de casa, Deuzarina Martins, foi umas das beneficiadas pelo programa. “Estou muito feliz e grata porque não tinha condições de pagar por uma prótese. E, agora, ter esse acesso através do serviço de saúde daqui de Mosqueiro é uma grande benção”, diz.

Já os pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do hospital “Dom Vicente Zico” e nos hospitais Pronto Socorro Municipal (HPSM) “Mário Pinotti” e “Humberto Maradei” estão sendo submetidos a sessões de laserterapia odontológica. Outro espaço da Prefeitura de Belém que oferta esse tratamento é o Centro de Especialidade Médico Odontológica (Cemo) para pacientes especiais e com Disfunção Tempero Mandibular (DTM).

A laserterapia, oferecida nestes espaços é um tratamento que utiliza como base os raios laser. É realizada em sessões e costuma ser eficaz e indolor. Os raios agem no tratamento de diversas doenças bucais e também na cicatrização e regeneração de tecidos.

Vacinação e estabilidade – Em relação à vacinação contra a covid-19, Belém apresenta uma cobertura vacinal de 87,89% em relação ao esquema vacinal completo: aplicação da primeira e segunda doses. Além disso, 43% já tomaram a terceira dose e 13% a quarta dose.

Até o momento, foram aplicadas na capital 1.293.220 primeiras doses, 1.214.110 segundas doses, 540.450 terceiras doses e 111.678 quartas doses.

O avanço da vacinação tem sido responsável pelo controle da pandemia na capital. A Sesma segue monitorando a pandemia, por meio do boletim epidemiológico. O estudo mais recente, considerando o período de junho a julho, deste ano, mostra que foram registrados 3.798 casos positivados para a covid-19, com 19 óbitos confirmados.

Outro dado importante apontado pelo levantamento é que houve uma redução de 25,58% no número de casos e de 93,77% no número de mortes, quando comparado ao mesmo período de 2021. De junho a julho do ano passado, foram confirmados 5.104 casos e 308 mortes em virtude da covid.

“Vivenciamos um cenário de estabilidade da covid-19 na capital graças a vacinação. Mas queremos avançar na vacinação do público infantil, iniciada em julho deste ano, durante as férias escolares, quando muitas crianças acabam viajando. Nosso levantamento demonstrou que tivemos óbitos em crianças em virtude da covid e temos vacina disponível justamente para proteger as crianças das manifestações mais graves da doença”, destaca o diretor de Vigilância à Saúde da Sesma, Adriano Furtado.

Ao destacar toda a energia para o enfrentamento à covid-19 e os avanços na área da saúde, mesmo em período pandêmico, o secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, afirma que o ponto fundamental da gestão da saúde municipal é a participação e o controle social.

“Os novos serviços fazem parte do plano da Prefeitura de Belém de ampliar, neste ano, a cobertura de atenção básica na capital. Queremos levar ao maior número de pessoas os serviços da rede municipal, incluindo a Estratégia Saúde da Família, que queremos chegar aos 40% de cobertura. Alguns desses equipamentos de saúde que entregamos são inéditos na nossa cidade e acolhem todos os segmentos sociais, incluindo indígenas, refugiados, negros e população LGBTI+, entre outros”, informa o tiutlar da Sesma.



Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Márcio Ferreira