População de Belém recebe o novo Centro Cultural Palacete Faciola

Neste sábado (25) o Governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) vai entregar o Palacete Faciola, que agora torna-se centro cultural. Composto por três casas, o equipamento obrigará o Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (DPHAC), o Museu da Imagem e do Som (MIS) e um auditório para 105 pessoas, que funcionara como espaço multifuncional para atividades ligadas às manifestações e expressão da cultura material e imaterial do Estado.

A inauguração vai contar com a presença do Governador do Estado, Helder Barbalho, e a apresentação da Amazônia Jazz Band (AJB), que além deste espetáculo, serão abertas três exposições. A primeira se chama “Belém Passado/Presente” que faz parte de uma homenagem feita pelo o Governo do Estado ao professor, arquiteto e urbanista, Flávio Nassar, que se destacou por sua extensa produção intelectual, dedicação ao patrimônio arquitetônico da capital paraense e á formação de novos profissionais da área. Flavio faleceu em março deste ano.

A exposição será composta por uma maquete do centro histórico de Belém, que ficará exposta durante quatro meses em uma das salas do Palacete. Também haverá uma exposição permanente “ Cinema televisão e audiovisual na coleção do MIS, um breve recorte” que reunirá acervos e equipamentos da memória audiovisual paraense, como câmeras de estúdio de das tvs Guajará e Marajoara; câmeras de cinema de Super 8, e 16 mm; projetores de filme Super 8, 16 e 35mm, aparelhos de tv; câmeras fotográficas analógicas; gravadores de som de fita magnética, poltronas do antigo cinema Guarani, e outros objetos de várias épocas, desde a década de 1960 até anos mais recentes, com exceção de uma vitrola, com funcionamento à corda, que data dos anos 1940/50.

Foto: Divulgação / Agência Pará