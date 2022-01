População de Belém tem grande relação com canais, igarapés, rios e a Baía do Guajará

Nos 406 anos de fundação da capital paraense, é aberto um espaço para a reflexão e debate quanto às possibilidades de as autoridades criarem linhas fluviais em definitivo que possam transportar o belenense das ilhas para o continente, enviando os constantes engarrafamento e diminuindo o conturbado tráfego de veículos nos corredores de entrada da capital, especialmente as avenidas Almirante Barroso, Centenário, João Paulo II e Pedro Álvares Cabral.



Várias tentativas já foram feitas de se estabelecer linhas de Belém para Mosqueiro e Icoaraci, mas não duraram muito tempo e havia muita reclamação do usuário com relação à prestação dos serviços. Todavia, linhas fluviais poderiam perfeitamente interligar Mosqueiro, Icoaraci, Outeiro, Cotijuba, Combu e várias outras com as docas do Ver-o-Peso, em pleno centro da capital paraense, evitando o fluxo de veículos, poupando tempo, combustível e diminuindo e muito a degradação do meio ambiente pelos efeitos poluentes da fumaça dos carros.



A população belenense vive cercada de rios e igarapés. Belém é rodeada pela Baía do Guajará e Rio Guamá, e cortada por 15 bacias hidrográficas com 65 canais que, juntos têm 94 quilômetros de extensão. No bairro do Guamá, há tráfego de pequenas embarcações pelo Igarapé do Tucunduba, que transportam madeira e outros produtos para os pequenos portos do bairro e da vizinha Terra Firme.



O canal do Galo começa na Pedreira, atravessa o Acampamento, Telégrafo, Sacramenta e Barreiro, mas não é utilizado para navegação devido a poluição e entupimentos constante, especialmente com lixo jogado pela população. Entidades de defesa do meio ambiente, entidades representativas da população já procuram entendimento com a Superintendência de Mobilidade Urbana – Semob e Governo do Estado para discussão de políticas públicas que fomentem a ideia e coloquem em execução projetos para que, efetivamente, os rios possam ser mais aproveitados, aumentando, assim, o bem-estar geral e o desenvolvimento maior da capital conforme a sua realidade de rios que possibilitam ser navegados.

crédito foto: Ray Nonato/@agencia.imagens2.8